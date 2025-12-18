Szijjártó Péter New Yorkból üzent a magyaroknak

Újabb beruházásokat hajt végre Magyarországon két amerikai vállalat, a Scrub Daddy és a Formlabs, amelyek bizonyítják azt, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépésével idén egy teljesen új korszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatban – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter magyar idő szerint csütörtök hajnalban New Yorkban.

A tárcavezető a mosószivacsokat gyártó Scrub Daddy újabb magyarországi beruházásnak bejelentésében arról számolt be, hogy a Mártélyon már jelen lévő amerikai vállalat 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre a kormány 260 millió forintos támogatásával, aminek nyomán a munkavállalói létszám 160 fölé emelkedik. Aláhúzta, hogy a cég hazánkban előállított termékeit több mint hetven országba exportáljuk, így Magyarország a Scrub Daddy globális működésének egyik kiemelten fontos helyszíne. (MTI)