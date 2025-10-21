Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Szijjártó Péter orbitális karriert tervez egy magyar számára

Cserényi Gyula személyében Magyarország újabb kutatóűrhajóst tervez küldeni a Nemzetközi Űrállomásra- jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Washingtonban.

A külgazdasági és külügyminiszter a bejelentés után találkozóra indult az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével, akivel a magyar űrprogram folytatásáról fog egyeztetni – számolt be róla az MTI.

Szijjártó Péter megerősítette, hogy a kormányzat célja az űrprogram folytatása, együttműködésben az Egyesült Államokkal.

„Amikor Kapu Tibort kiképeztük, akkor kiképeztünk vele egy másik űrhajóst is, aki a tartalékosa volt, és ugyanazt a képzést megkapta … Ő nem ment fel a világűrbe, de ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk,… akkor folytatni kell” – szögezte le, Cserényi Gyulára utalva.

Elhalasztották a budapesti Trump–Putyin-találkozót

Nincs tervben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója „a közeljövőben” – közölte a Fehér Ház egyik tisztviselője.

Eljött Szijjártó Péter fordulata atomenergia ügyben?

A külgazdasági és külügyminiszter határozottan kiállt az amerikai-magyar atomenergetikai együttműködés mellett Washingtonban, míg korábban az orosz kapcsolat fontosságát hangsúlyozta.

Figyelmeztette Putyint a lengyel külügyminiszter, hogy földre kényszerítenék

Lengyelország kedden figyelmeztette Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy ne utazzon át a légterén a Donald Trump amerikai elnökkel tartandó magyarországi csúcstalálkozó miatt, mivel kénytelenek lennének végrehajtani a nemzetközi elfogatóparancsot, ha ezt megteszi.

Ezt vitet a börtönbe a volt francia elnök, Nicolas Sarkozy

Megkezdi ötéves börtönbüntetését bűnszövetkezetben való részvétele miatt.

Mégse jön össze a budapesti Trump-Putyin békecsúcs?

Külföldi sajtóértesülések szerint ugyanis nem sikerült jól az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonos egyeztetése.

Áll a bál az unióban a magyar kormány húzása miatt

Nem ünneplik a budapesti „békecsúcsot” az uniós külügyminiszterek.

A budapesti csúcsról telefonált Szergej Lavrov az amerikai külügyminiszterrel

Konstruktív beszélgetés volt állítólag.

A magyar kormány egy kis győzelmet is elkönyvelhetett az unióban a nagy vereség mellett

Az energiaügyi pofon mellett azért sikerült egyet odaszúrni Ukrajnának.

Borulhat minden Romániában, a miniszterelnök lemondását követelik

Elkaszálta a reformot az alkotmánybíróság, a kormányt is maga alá temetheti a döntés?

Zelenszkij bekeményít: nincs kivonulás!

Inkább Patriotokat venne orosz pénzből az ukrán elnök. Ha most belemennének egy rossz alkuba, azt később még inkább megbánnák.

