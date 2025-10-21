Szijjártó Péter orbitális karriert tervez egy magyar számára

A külgazdasági és külügyminiszter a bejelentés után találkozóra indult az előző küldetést is levezénylő Axiom Space vállalat vezetőjével, akivel a magyar űrprogram folytatásáról fog egyeztetni – számolt be róla az MTI.

Szijjártó Péter megerősítette, hogy a kormányzat célja az űrprogram folytatása, együttműködésben az Egyesült Államokkal.

„Amikor Kapu Tibort kiképeztük, akkor kiképeztünk vele egy másik űrhajóst is, aki a tartalékosa volt, és ugyanazt a képzést megkapta … Ő nem ment fel a világűrbe, de ha már van egy kiképzett űrhajósunk, van egy jó amerikai együttműködő partnerünk,… akkor folytatni kell” – szögezte le, Cserényi Gyulára utalva.