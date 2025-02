Szijjártó Péter gázos ügyben jár el Prágában

„Közép-Európában továbbra is kritikus kérdés az energiaellátás biztonsága, Csehországban ebből a szempontból a világ szeme a magyarokon van. Az ország legnagyobb gázpiaci szolgáltató vállalata az Innogy ugyanis az MVM csoport tulajdonába került. A cég 1,6 millió ügyfél számára értékesít földgázt, villamosenergiát, és ma már az elektromos autók töltéséhez szükséges állomásokkal is rendelkezik” — írja Szijjártó Péter.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Szijjártó már szerdán Prágába készült, de egy helyi lap szerint senkivel nem találkozik a cseh kormányból. A lap azt is hozzá tette, hogy „Putyin parancsára” érkezik a magyar külügyminiszter az országba. Most a külügyminiszter bejegyzéséből láthatjuk, hogy gázos témáról van szó:

A magyar diplomácia vezetője erről csütörtöki Facebook bejegyzésében számolt be.

