Szijjártó Péter Putyin és Kim Dzsongun mellett parádézhat Pekingben

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

A külügyminiszter nem akar blokkosodást.

Kedden délelőtt, mielőtt repülőre szállt volna Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, készített egy rövidke videót Facebook-oldalára. Ebben arról beszél, hogy blokkosodás indult el a világban, ami nagyon nem érdeke Magyarországnak, hiszen a kormány a Kelet-Nyugat együttműködésében érdekelt. És egyébként is mennyire jó, hogy az elmúlt időszakban hazánk a Kelet és a Nyugat gazdasági találkozási pontjává vált. Ennek szellemében pedig Pekingbe utazik, hogy ott fejlesszék a magyar-kínai együttműködést és újabb beruházásokról tárgyaljon kínai kollégájával és kínai vállalatvezetőkkel – írja a 444.

Az viszont már a tárcája által kiküldött közleményből – ami az említett Facebook-bejegyzésre hívja fel a figyelmet – derül ki, hogy Szijjártó Péter nem csak úgy egyszerűen tárgyalni megy, mint szokott máskor. Részt vesz a Pekingben a győzelem napi parádén is. A vendéglista pedig meglehetősen illusztris. Jelen lesz a teljesség igénye nélkül:

  • Vlagyimir Putyin, orosz elnök,
  • Kim Dzsongun, észak-koreai diktátor,
  • Alekszandr Lukasenko, fehérorosz elnök,
  • Aleksandar Vučić, szerb elnök,
  • Robert Fico, szlovák elnök,
  • Ilham Aliyev, azeri elnök,
  • a türk, az üzbég, és a kirgiz elnök.

Nyugati országok vezetői nem szoktak jelen lenni az eseményen – írja a 444.

Putyin: addig nem lesz béke, amíg nem rendezik a NATO keleti bővítését

A béke csak akkor lehetséges Ukrajnában, ha rendezik a NATO keleti bővítésének ügyét – közölte Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn az észak-kínai kikötővárosban, Tiencsinben tartott Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) 25. csúcstalálkozóján.

Még több pénzt adna az ukrán hadseregnek von der Leyen

Az Európai Bizottság elnöke szerint „meglehetősen pontos tervek” készülnek az európai fővárosokban a háború után Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, és ezek részeként katonai alakulatok esetleges ukrajnai telepítéséről.

