2p
Külpolitika Ukrajna

Szijjártó Péter rendkívüli kormányzati döntést jelentett be Ukrajnáról

mfor.hu

Mindenkinek számítania kell a következményekkel.

A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát hazánkból, s egyben a schengeni övezetből – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten. A tárcavezető rámutatott, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából nélkülözhetetlen Barátság kőolajvezeték ellen.

„Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak” – vélekedett. „A legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen rendkívül súlyos volt. Olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni” – folytatta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy a kormány ezt támadásként értékeli hazánk szuverenitása ellen, ezáltal pedig a történtek nem maradhatnak következmények nélkül. „Ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből” – jelentette be. „Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére” – tette hozzá. A miniszter végül azt hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket, az energiaellátás biztonságát és Magyarország szuverenitását. „És mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is” – figyelmeztetett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem akárki érkezik Magyarországra

Nem akárki érkezik Magyarországra

A volt német kancellár Budapestre jön.

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Szijjártó Péter beleszállt az osztrák elnökbe – kemény kritikát kapott a magyar kormány

Egy keddi fórumon kritizálta Magyarországot az államfő. 

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Hatalmas változás jön az ukrán-magyar határon is

Lazított az ukrán kormány, olyanok is átléphetik a határt, akik eddig nem.

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Nem akármit ajánlottak Putyinnak – így vennék rá a békére?

Gazdasági mézesmadzag az orosz elnök előtt. 

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Városnyi embert rúgtak ki a német autóipari cégek

Egy év alatt 7 százalékkal kevesebben lettek a német autóiparban dolgozók. Az ország iparának más ágazataiban is vannak leépítések, de közel sem ekkora mértékben.

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

Ennyi volt a deal: Trump már újabb vámokkal fenyegeti az EU-t

A techóriásokat érintő uniós szabályozásokra utalgatott sértődött hangvételű bejegyzésében az amerikai elnök.

Trump továbbra sem tett le a Trump-Zelenszkij találkozóról

Trump szerint Putyin és Zelenszkij nagyon utálják egymást

Donald Trump továbbra is céljának tekinti, hogy létrejöjjön a közvetlen találkozó az orosz és ukrán elnök között – az amerikai elnök erről hétfőn a Fehér Házban beszélt, miután fogadta a dél-koreai államfőt. Korábban arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok nem fizet semmit Ukrajnának, a neki szánt fegyverzet árát a NATO teljes egészében megtéríti.

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Ha Ukrajna szabotálná Magyarországot, lenne egyszerűbb módja is

Rácz András szerint nem Magyarországot támadják.

Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

Kiderült, hány magyar katona esett el az orosz-ukrán háborúban

A számuk száz alatt van.

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

Putyin minisztere szerint az oroszok nem területekért harcolnak

Hanem csak aggódnak az ott élő oroszokért.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Privátbankár.hu Klasszis 2025

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168