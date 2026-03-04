Szijjártó Péter segítséget ígért az Emírségekben rekedt több ezer magyarnak

Az emírségekbeli és jordániai külügyminiszterrel egyeztetett a közel-keleti helyzetről és a térségben rekedt magyarok hazajuttatásáról kedd este Szijjártó Péter – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

„Az előbb újra telefonon egyeztettem az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével, tekintettel arra, hogy több mint négyezer magyar még mindig ott van Dubajban és Abu-Dzabiban. A külügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a repülőtereiket érő támadások miatt csak nagyon lassan, óvatosan és korlátozottan tudják újranyitni a légterüket, és lassan, korlátozottan tudják újra üzembe helyezni a repülőtereiket” – mondta. Szijjártó szerint ez abból is látszik, hogy a kedden 13 órára tervezett budapesti Flydubai-járat még mindig nem tudott elindulni. Hozzátette, hogy az emirátusok külügyminisztere biztosította, mindent megtesznek annak érdekében, hogy az országban rekedt magyarok biztonságban legyenek.

Szijjártó ezután a jordániai hivatali partnerével, Ajmán Szafádival is beszélt, akinek országába sok magyarnak segítettek átjutni Izraelből a szárazföldi határon keresztül.

„Azokat, akiket átsegítettünk Jordániába, szerdán és csütörtökön egy-egy repatriáló járattal hazahozzuk Ammánból” – emlékeztetett. „Mai napon egyeztettem a jordán külügyminiszter kollégával, és a jordán hatóságok valóban minden segítséget meg is adtak, meg is adnak ahhoz, hogy ez a két repatriáló járatunk szerdán és csütörtökön haza tudja hozni a Jordániába átkelt magyarokat” – erősítette meg.

„Ez most a helyzet sajnos, a légterek zárva tartása továbbra is sok esetben ellehetetleníti a hazatérést. Folyamatosan tartom a kapcsolatot az arab kollégáimmal, és amint lehetőség van arra, hogy a légtereket használni lehessen, akkor segíteni fogunk mindenkinek továbbra is természetesen abban, hogy minél előbb hazajuthasson” – mondta a külügyminiszter.