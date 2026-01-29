Szijjártó Péter szerint olyat mondott ki az Európai Unió, amit még soha

Szijjártó Péter az európai uniós külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a brüsszeli találkozón rendkívül durva dolgok történtek. A tárcavezető szerint többek szájából is elhangzott, hogy az EU nem áll készen a békére. „Ennek nyílt kimondása ma először történt meg” – fogalmazott Szijjártó. Hogy itt pontosan kikre gondolt, arról nem beszélt a tárcavezető.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Egyesült Államok elnöke eközben „óriási erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében”. Szijjártó sérelmezte azt is, hogy miközben a transzatlanti szövetség egységéről beszélnek, az Egyesült Államokat több résztvevő is kihívásként jellemezte az Európai Unió számára, amely más geopolitikai szereplőkhöz hasonlóan a közösség megosztására törekszik.

Szijjártó Péter szerint most először mondta ki az Európai Unió, hogy nem áll készen a békére

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Szerintem naiv illúzióba kergeti magát az Európai Unió, amikor azt gondolja, hogy betölt olyan szerepet még a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk” – fogalmazott a tárcavezető.

Ukrajna és Moldova is humanitárius segélyt kap

Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy 145 millió euró értékben küld humanitárius segélyt Ukrajnának. Az ukrajnai menekülteket befogadó Moldovát pedig 8 millió euróval támogatja – számol be róla a 444.hu.

A rendkívüli segélyt azért küldik Ukrajnába, mert több millió ukránt veszélyeztet a rendkívül hideg időjárás. Az oroszok ugyanis folyamatosan bombázzák az ukrán energetikai infrastruktúrát, így gyakoriak az áramszünetek.

A humanitárius segély keretében védelmi eszközöket, menedéket, élelmiszert, pénzügyi segítséget, pszichoszociális támogatást, valamint víz- és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítanak az ukránoknak. A segély eljuttatásában az ENSZ-ügynökségek, valamint más nemzetközi szervezetek is részt vesznek.

Az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy kiterjesztették az ukrajnai energiaellátás biztosítására szolgáló sürgősségi támogatást. A héten 447 áramfejlesztőt szállítottak az országba, hogy helyreállítsák a kórházak, menhelyek és más kiemelt fontosságú létesítmények áramellátását. Emellett további 500 aggregátort telepítenek a napokban Ukrajnába – írja a portál a Kyiv Independent alapján.