3p
Külpolitika Egyesült Államok Európai Unió Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint olyat mondott ki az Európai Unió, amit még soha

mfor.hu

A külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, hogy most először nyíltan kimondták az európai uniós külügyi tanács ülésén, hogy a közösség nem áll készen a békére. Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy 145 millió euró értékben küld humanitárius segélyt Ukrajnának. Az ukrajnai menekülteket befogadó Moldovát pedig 8 millió euróval támogatja.

Szijjártó Péter az európai uniós külügyi tanácsülés szünetében tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a brüsszeli  találkozón rendkívül durva dolgok történtek. A tárcavezető szerint többek szájából is elhangzott, hogy az EU nem áll készen a békére. „Ennek nyílt kimondása ma először történt meg” – fogalmazott Szijjártó. Hogy itt pontosan kikre gondolt, arról nem beszélt a tárcavezető.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint az Egyesült Államok elnöke eközben „óriási erőfeszítéseket tesz a béke elérése érdekében”. Szijjártó sérelmezte azt is, hogy miközben a transzatlanti szövetség egységéről beszélnek, az Egyesült Államokat több résztvevő is kihívásként jellemezte az Európai Unió számára, amely más geopolitikai szereplőkhöz hasonlóan a közösség megosztására törekszik.

Szijjártó Péter szerint most először mondta ki az Európai Unió, hogy nem áll készen a békére
Szijjártó Péter szerint most először mondta ki az Európai Unió, hogy nem áll készen a békére
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Szerintem naiv illúzióba kergeti magát az Európai Unió, amikor azt gondolja, hogy betölt olyan szerepet még a világpolitikában, hogy az Egyesült Államoknak bármilyen módon viszonyulnia kelljen hozzánk” – fogalmazott a tárcavezető.

Ukrajna és Moldova is humanitárius segélyt kap

Eközben az Európai Bizottság bejelentette, hogy 145 millió euró értékben küld humanitárius segélyt Ukrajnának. Az ukrajnai menekülteket befogadó Moldovát pedig 8 millió euróval támogatja – számol be róla a 444.hu.

A rendkívüli segélyt azért küldik Ukrajnába, mert több millió ukránt veszélyeztet a rendkívül hideg időjárás. Az oroszok ugyanis folyamatosan bombázzák az ukrán energetikai infrastruktúrát, így gyakoriak az áramszünetek.

A humanitárius segély keretében védelmi eszközöket, menedéket, élelmiszert, pénzügyi segítséget, pszichoszociális támogatást, valamint víz- és egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítanak az ukránoknak. A segély eljuttatásában az ENSZ-ügynökségek, valamint más nemzetközi szervezetek is részt vesznek.

Az Európai Bizottság azt is bejelentette, hogy kiterjesztették az ukrajnai energiaellátás biztosítására szolgáló sürgősségi támogatást. A héten 447 áramfejlesztőt szállítottak az országba, hogy helyreállítsák a kórházak, menhelyek és más kiemelt fontosságú létesítmények áramellátását. Emellett további 500 aggregátort telepítenek a napokban Ukrajnába – írja a portál a Kyiv Independent alapján.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt az Európai Unió válasza a vérbe fojtott iráni tüntetésekre

Itt az Európai Unió válasza a vérbe fojtott iráni tüntetésekre

Személyekkel és szervezetekkel szemben is büntetőintézkedéseket jelentett be az Európai Unió Külügyek Tanácsa. Emellett újabb termékekre terjeszti ki az EU-ból Iránba irányuló exporttilalmat. Az Iszlám Forradalmi Gárdát pedig terrorista szervezetként vette jegyzékbe.

Hozta, sőt, eddig felülmúlja a várakozásokat a történelmi brit-kínai találkozó

Hozta, sőt, eddig felülmúlja a várakozásokat a történelmi brit-kínai találkozó

Széleskörű partnerségi viszonyrendszerről és a britek vízumkötelezettségének feloldásáról állapodott meg a brit kormányfő a kínai elnökkel.

Fellélegezhetünk? Remek hírt közölt a dán külügyminiszter

Fellélegezhetünk? Remek hírt közölt a dán külügyminiszter

„Nagyon konstruktívnak” nevezte Dánia külügyminisztere az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat Grönland jövőjéről.

Keir Starmer Pekingbe érkezik

A brit miniszterelnök történelmi látogatása Pekingben – a csónakmotorokban már megegyeztek

Keir Starmer nyolc év után érkezett brit miniszterelnökként a kínai fővárosba, hogy a két ország között meglazult kapcsolatokon javítson.

Trump megfenyegette Iránt: fogy az idő?

Trump megfenyegette Iránt: fogy az idő?

Az Egyesült Államok elnöke szerint akár erőszakkal is készen áll végrehajtani feladatait az Irán felé tartó amerikai flotta.

Történelmi csapást jelent Oroszországnak és Ukrajnának is a háború

Történelmi csapást jelent Oroszországnak és Ukrajnának is a háború

Elképesztő veszteségeket szenvedhettek el.

Töröljék el az ICE-t!-plakátot tartó tüntető

Trump arctalan titkosrendőrsége okozza a káoszt Minnesotában

Az Egyesült Államok Bevándorlási és Vám-végrehajtási Hivatalának (ICE) létezése és működése nem volt mindig olyan megosztó, mint az elmúlt hetekben a Minnesotában zajló Operation Metro Surge-akció, amelynek során az ICE ügynökei a hivatalos indoklás szerint illegálisan az országban tartózkodó személyeket és bűnelkövetőket akarnak felkutatni, elsősorban Minneapolis és Saint Paul városában.

Kiakadtak az ukránok: lépnek a magyar kormány vádaskodása miatt

Kiakadtak az ukránok: léptek a magyar kormány vádaskodása miatt

Csütörtökön várják a magyar nagykövetet az ukrán külügyminisztériumban.

Már Trump szerint is baj van Minnesotában

Már Trump szerint is baj van Minnesotában

Az amerikai Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) két embert is ellentmondásos körülmények között lőtt le az elmúlt hetekben. Trump szerint a második áldozatnak nem kellett volna fegyvert hordania magánál.

Csapról indult a vonat, amelyet orosz dróncsapás ért Ukrajnában

Csapról indult a vonat, amelyet orosz dróncsapás ért Ukrajnában

A Csap-Barvinkove járat egyik kocsiját dróntalálat érte, öt ember életét vesztette. Volodimir Zelenszkij szerint az akciónak nem lehetett katonai célja, terrortámadásként hivatkozott rá.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168