Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Külpolitika Szijjártó Péter

Szijjártó Péter Izrael-ügyében is szembemegy az uniós politikával

mfor.hu

A magyar külügyminiszter izraeli hivatali kollégáját fogadta ma Budapesten, e kapcsán beszélt a béketeremtésről.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gideon Szaár izraeli külügyminiszter ma Budapesten, a Puskás Arénában tárgyaltak egymással. Ezt egy sajtótájékoztató követte, majd a mai nap folyamán 62 magyar, illetve 32 izraeli vállalat részvételével üzleti fórumot is rendeznek a felek.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy két esetben volt remény a közel-keleti rendezésre, 2020-ban és a nemrég megkötötött egyiptomi megállapodás alapján 2025-ben. Mindkettő Donald Trump nevéhez fűződik – tette hozzá. Majd örömét fejezte ki amiatt, hogy az utolsó magyar túsz is ki tudott szabadulni a Hamász fogságából. Szijjártó Péter szerint a közel-keleti rendezés sokkal előrébb tart, mint az ukrajnai, ahol túl sokan hátráltatják a békteremtési törekvéseket.

Szijjártó Péter magyar, és Gideon Szaár izraeli külügyminiszter Budapesten tárgyaltak
Szijjártó Péter magyar, és Gideon Szaár izraeli külügyminiszter Budapesten tárgyaltak
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Hozzátette: a magyar kormány felszólítja az Európai Uniót, hogy vessen véget a szerinte Izrael-ellenes politikájának, vegye le a napirendről az EU-Izrael társulási megállapodás felfüggesztését, a kereskedelmi megállapodások korlátozásának kérdését, illetve Izrael kizárását a Horizont Európa programból.

Az EU azért fontolgat kereskedelmi szankciókat Izraellel szemben, mert a Hamász terrortámadása nyomán indult izraeli hadműveletek óriási civil áldozatokkal jártak az elmúlt bő két évben. Számos emberi jogi szervezet egyenesen népirtással vádolja az izraeli vezetést, amely visszautasítja a vádakat.

Emellett a megszállt Ciszjordániában napi szinten érik erőszakos, számos esetben halálos támadások az ottani palesztinokat az izraeli hatóságok és telepesek részéről. 

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a kormány a magyar-izraeli kapcsolatok fejlesztésén dolgozik, amit az is mutat, hogy az elmúlt időszakban 10 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom volumene.      

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A pápánál járt Orbán Viktor, a békeharchoz kért támogatást

A pápánál járt Orbán Viktor, a békéhez kért támogatást

A magyar miniszterelnök a Vatikánba utazott, hogy az első amerikai pápával találkozzon.

Trump beszólt Putyinnak, tényleg kezd elege lenni

Trump beszólt Putyinnak, tényleg kezd elege lenni

Oroszország nukleáris robotrepülőgép-tesztjére reagált az amerikai elnök.

Szijjártó Péternek lehet kellemetlen az Ultrahang Lavrov-interjúja

Szijjártó Péternek lehet kellemetlen az Ultrahang Lavrov-interjúja

A beszélgetést Szijjártó Péter segített tető alá hozni.

Orbán Viktor barátja énekelheti ki a sajtot a szánkból?

Orbán Viktor barátja énekelheti ki a sajtot a szánkból?

A budapesti csúcsot elhalasztják, Szerbia máris bejelentkezett.

Ezt mondják az oroszok Putyin és Trump budapesti találkozójáról

Ezt mondják az oroszok Putyin és Trump budapesti találkozójáról

Megszólalt a Kreml szóvivője.

Putyin dörzsöli a tenyerét: ezzel a rakétával fenyegetik a világot?

Putyin dörzsöli a tenyerét: ezzel a rakétával fenyegetik a világot?

Sikeresen teszteltek egy nukleáris rakétát.

Egy sereg orosz drón támadta Ukrajnát, gyerekek is megsérültek

Egy sereg orosz drón támadta Ukrajnát, gyerekek is megsérültek

Nem volt nyugodt este. 

Trump dühöng: még keményebb vámokat vet be

Trump dühöng: még keményebb vámokat vet be

Az amerikai elnök Kanadára sértődött meg.

Nem akármilyen találkozók várnak hétfőn Orbán Viktorra

Nem akármilyen találkozók várnak hétfőn Orbán Viktorra

Olaszországba mehet.

Kamala Harris lehet újra elindulna az elnökségért

Kamala Harris lehet újra elindulna az elnökségért

Kamala Harris volt amerikai alelnök kilátásba helyezte, hogy megint indul valamelyik elnökválasztáson.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168