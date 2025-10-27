Szijjártó Péter Izrael-ügyében is szembemegy az uniós politikával

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Gideon Szaár izraeli külügyminiszter ma Budapesten, a Puskás Arénában tárgyaltak egymással. Ezt egy sajtótájékoztató követte, majd a mai nap folyamán 62 magyar, illetve 32 izraeli vállalat részvételével üzleti fórumot is rendeznek a felek.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy két esetben volt remény a közel-keleti rendezésre, 2020-ban és a nemrég megkötötött egyiptomi megállapodás alapján 2025-ben. Mindkettő Donald Trump nevéhez fűződik – tette hozzá. Majd örömét fejezte ki amiatt, hogy az utolsó magyar túsz is ki tudott szabadulni a Hamász fogságából. Szijjártó Péter szerint a közel-keleti rendezés sokkal előrébb tart, mint az ukrajnai, ahol túl sokan hátráltatják a békteremtési törekvéseket.

Szijjártó Péter magyar, és Gideon Szaár izraeli külügyminiszter Budapesten tárgyaltak

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Hozzátette: a magyar kormány felszólítja az Európai Uniót, hogy vessen véget a szerinte Izrael-ellenes politikájának, vegye le a napirendről az EU-Izrael társulási megállapodás felfüggesztését, a kereskedelmi megállapodások korlátozásának kérdését, illetve Izrael kizárását a Horizont Európa programból.

Az EU azért fontolgat kereskedelmi szankciókat Izraellel szemben, mert a Hamász terrortámadása nyomán indult izraeli hadműveletek óriási civil áldozatokkal jártak az elmúlt bő két évben. Számos emberi jogi szervezet egyenesen népirtással vádolja az izraeli vezetést, amely visszautasítja a vádakat.

Emellett a megszállt Ciszjordániában napi szinten érik erőszakos, számos esetben halálos támadások az ottani palesztinokat az izraeli hatóságok és telepesek részéről.

Szijjártó Péter beszélt arról is, hogy a kormány a magyar-izraeli kapcsolatok fejlesztésén dolgozik, amit az is mutat, hogy az elmúlt időszakban 10 százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom volumene.