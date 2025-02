Szijjártó Péter: Magyarország béketervezet társszerzője

„Az ok egyszerű: a háborúpárti, liberális európai vezetők három éven keresztül tüzelték a konfliktust, a békepárti Donald Trump pedig óriási lépéseket tesz annak lezárása felé” — teszi hozzá érveit.

Magyarország az amerikai békehatározatot támogatja, sőt abban társszerzőséget is vállalunk” — ismerteti a magyar kormányzat terveit.

Az egyiket az amerikaiak, a másikat az EU tagállamai nyújtották be.

Az ENSZ közgyűlési terme alulnézetből is impozáns Fotó: ENSZ

„Az elmúlt három év összevetésében most vagyunk a legközelebb az ukrajnai háború lezárásához, köszönhetően a Rijádban megindult amerikai-orosz tárgyalásoknak. Három év reménytelensége után az hozta el a reményt, hogy az Egyesült Államokban békepárti elnök lépett hivatalba” — írja a magyar diplomácia vezetője.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!