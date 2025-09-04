Szijjártó Péter válaszolt: nem hagyta szó nélkül a beszólást

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert a boszniai Szerb Köztársaság elnökével közös sajtótájékoztatóján megkérdezték lengyel kollégája, Radoslaw Sikorski X-bejegyzéséről, amelyen az előző napi pekingi látogatását kommentálva azt írta, hogy

„Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter”.

Erre reagálva felidézte, hogy az általános iskolában testnevelésórán a tanár kijelölt két csapatkapitányt, akik választhattak, hogy kikkel akarnak együtt lenni a következő futball- vagy kosárlabda-mérkőzésen.

„Én egy dolgot biztos tudok, hogyha Sikorski kolléga maradna utoljára, én inkább azt választanám, hogy kevesebben legyünk” – mondta.

(MTI)