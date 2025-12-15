2p
Szijjártó Péter védte meg a Lenin-renddel betámadott Orbán Viktort

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter odaszúrására Szijjártó Péter háborúpártizással válaszolt, mire a lengyel diplomácia vezetője azzal vágott vissza, hogy egy Európa és Oroszország közötti háborúban a magyar kormány az utóbbi oldalán állna. 

Vasárnap újból egymásnak esett a közösségi médiában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és lengyel kollégája, Radoslaw Sikorski – számol be róla a Népszava.

A vita kiindulópontja Orbán Viktor X-en közzétett posztja volt, amelyben a kormányfő hadüzenetnek nevezte a „brüsszeliek” részéről a befagyasztott orosz devizatartalék lefoglalását és átadását Ukrajnának. Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter ezután a következő kommentárral osztotta meg a magyar miniszterelnök bejegyzését:

„Viktor kiérdemelte a Lenin-rendet.”

Márpedig ez kétes dicsőség, ugyanis az említett állami kitüntetés a legmagasabb érdemrend volt a Szovjetunióban, amelyet polgári és katonai érdemekért egyaránt megkaphattak szovjet és külföldi állampolgárok. Külföldi kommunista vezetők közül megkapta többek közt Nicolae Ceaușescu, Fidel Castro és Kádár János is. A Lenin-rendet egészen 1991-ig, a Szovjetunió felbomlásáig adományozták.

Sikorski posztjára hamar meg is érkezett Szijjártó válasza, aki egy külön bejegyzésében azt írta:

„Megértjük, hogy nagyon szeretnétek egy Oroszország és Európa közötti háborút! Nem hagyjuk, hogy belerángassatok minket a háborútokba!”

Erre pedig a lengyel diplomácia vezetője azzal vágott vissza kommentben, hogy „hacsak Oroszország nem támad újra, nem lesz ilyen háború, de megértjük, hogy akkor az oroszok oldalán állnátok”. 

Nem ez az első alkalom, hogy Sikorski és Szijjártó nyilvánosan bírálja és vádolja egymást a közösségi médiában. „Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter” – írta az X-en még szeptember végén a lengyel külügyminiszter, megosztva egy fotót arról a pekingi győzelemnapi parádéról, amelyen a magyar külgazdasági és külügyi tárca vezetője is részt vett.

Eközben Szijjártó Péter ma délelőtt közösségi oldalán azt írta, hogy az európai uniós csúcson Brüsszel meg akarja ölni a békefolyamatot, újabb 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, ebből 46 ezer milliárdot az ország hadseregének felfegyverzésére.

 

