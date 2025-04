Szijjártó Péter röviden utasította vissza az észt külügyminiszter kritikáját

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A magyar hírügynökség hozzáteszi, hogy a tárcavezető az index.hu azon cikkére reagált, amelyben a Der Spiegel című német lap online cikke alapján az olvasható: az észt külügyminiszter felszólította az Európai Uniót, hogy keményebben lépjenek fel Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel szemben. Margus Tsahkna az európai megosztottság megelőzése érdekében Magyarország szavazati jogának megvonását is elképzelhetőnek nevezte.

Az észt külügyminiszter „Európa egyik legfanatikusabb, legelvakultabb háborúpárti politikusa, aki mindenáron az ukrajnai háború meghosszabbítását akarja, s közben magasról tesz arra, hogy ez milyen veszélyekkel jár” – írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amiről az MTI is beszámolt.

