Szijjártó Péternek fontos kínai vendége érkezik

A mai napon Budapestre látogat Vang Ji, Kína külügyminisztere – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárca által eljuttatott közleményben Szijjártó Péter a barátjának nevezte Vang Jit, megjegyezve, ez már a 24. alkalom lesz, hogy személyesen találkoznak az elmúlt 11 és fél esztendő során; ez a kínai külügyminiszter idei első európai látogatása.

Azt is elárulta, hogy mi a mostani vizit oka: amikor Hszi Csin-ping kínai elnök Magyarországon járt, átfogó stratégiai partnerségről szóló megállapodást kötöttek, ennek eredményét tekintik most át.