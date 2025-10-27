Szijjártó Péternek lehet kellemetlen az Ultrahang Lavrov-interjúja

Szijjártó Péter közbenjárására interjút adott Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Ultrahang nevű YouTube-csatornának. Az egyórás beszélgetést vasárnap az orosz külügy YouTube-oldalán is közzétették; itt szokták továbbközölni Lavrov külföldi médiában tett nyilatkozatait, így akad itt a CBS vagy az NBC számára adott interjúja is.

Az nem jellemző, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter Moszkvában fogadna nyugati újságírót egy interjúra, de olyan már előfordult, hogy az orosz hatalom számára kedves és az orosz propagandában rendszeresen idézett amerikai influenszerekkel találkozzon. Ehhez hasonlóan az Ultrahang alapító-műsorvezetője, Cs. Király Tamás is Moszkában beszélhetett Lavrovval – írja a Telex.

A műsorban Lavrov elsőként a budapesti orosz–amerikai csúcsról beszélt, melyről azt mondta: „európai héják és Zelenszkij” oldaláról áll Donald Trump nyomás alatt, pedig „az amerikai álláspont egybeesik az orosz állásponttal”. Emellett az orosz propaganda több más ismert üzenete is elhangzott.

Reagált az Oroszország-szakértő

Rácz András Oroszország-szakértő legújabb Facebook-bejegyzésében tíz pontban reagált a Cs. Király Tamás által készített interjúra. Szerinte a riporter alapvető kérdéseket nem tett fel, emellett az angol nyelvtudását is élesen kritizálta: felvetette, hogy érthetetlen, miért nem tolmáccsal beszélgettek. Rácz szerint Lavrov ugyanakkor „mindvégig vérprofi volt, tökéletesen hozta a hivatalos orosz narratívát. Csúsztatott, ahol az volt az érdeke, whataboutism-ot használt, ahol arra volt szükség, stb. És, amit az interjú után kifejezetten tisztelek benne: arcizma sem rándult Cs. Király ostoba, nevetséges angolsággal feltett kérdései hallatán, hanem profin, higgadtan válaszolgatott... ez az igazi profi diplomata, az a helyzet” – írja Rácz.

Szergej Lavrov több helyen is súlyosan csúsztatott, de mégsem került kellemetlen helyzetbe az interjúban

Majd kitért Lavrov csúsztatásaira. Az orosz külügyminiszter legalább ötször nácizza le az ukrán vezetést, Cs. Király viszont nem teszi fel a kérdést, hogy ha Ukrajna náci rendszer lenne, akkor hogyan lehetne félig zsidó a miniszterelnök, örmény a volt belügyminiszter, tatár a honvédelmi miniszter, Oroszországban született ukrán a hadsereg parancsnoka, olvasható az Oroszország-szakértő bejegyzésében.

Rácz szerint bántóan hiányzott az is az interjúból, hogy kitérjenek az ukrajnai kisebbségi jogok, az ukrajnai magyarok helyzetére. Emellett Lavrov a vége felé konkrétan, tényszerűen a riporter arcába hazudott a Budapest Memorandum kapcsán. „Lavrov azt állítja, hogy a memorandum csak arról szólt, hogy a részes államok nem használnak nukleáris (!) fegyvert Ukrajna ellen – miközben a szövegben valójában explicit módon benne van, hogy bármiféle fegyveres támadástól tartózkodnak, és elismerik Ukrajna szuverenitását és területi integritását.”

Bár a RIA Novosztyi állami hírügynökségnél órákig abszolút címoldalas hír volt a Lavrov-interjú, valójában a történtek jó eséllyel Moszkvát is meglepték, írja Rácz. A posztja végén hozzáteszi, hogy a mostani produkció után leginkább Szijjártó Péter érzi magát kellemetlenül, hiszen ezt az interjút ő hozta össze, ő kérte azt a szívességet Lavrovtól, hogy fogadja Cs. Királyt.