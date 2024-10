Szijjártó Péternek nagyon fáj a horvát védelmi miniszter beszólása

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Kapcsolódó cikk Szijjártó Péter is értékelte a horvát választást A külgazdasági és külügyminiszter örül a magyar sikernek.

"Váratlan, hogy a horvátok védelmi minisztere mintha új sportágat választott volna, és ez a magyarok inzultálása lenne. Ennek nem volt előzménye, ezért is engedtük el a fülünk mellett az első megjegyzését a miniszter úrnak, de a másodikat már nem voltam hajlandó. Én azt kérem tisztelettel a horvát kormánytól, hogy a jól láthatóan meglévő éles belpolitikai vitáikba a köztársasági elnökükkel ne rángassanak be minket" - mondta.

