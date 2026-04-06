Szijjártó Péternek van egy tippje arra, hogy ki akarhatta felrobbantani a Török Áramlatot

A Török Áramlat vezeték Magyarország földgázellátása szempontjából nélkülözhetetlen, ha a vezeték működésképtelen, azt mondjuk valaki felrobbantja, akkor Magyarország földgázellátása egészen egyszerűen ellehetetlenül – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn reggel a Facebookon közzétett videójában.

A tárcavezető szerint Európa hatalmas lépésekkel halad egy talán minden eddiginél súlyosabb energiaválság felé, most reális veszélye van egy olajhiány és egy gázhiány kialakulásának.

Ugyanis az iráni háború nyomán a világ tengeri földgáz felhasználásának, tehát a cseppfolyósított földgáz felhasználásának a 20 százalékát és a világ kőolaj felhasználásának is nagyjából a 20 százalékát blokkolják a Hormuzi-szorosnál.

Hozzátette: az azt jelenti, hogy Európának szüksége van, szüksége lesz az orosz olajra és az orosz gázra, különben az iráni háború miatt nem lesz elég olaj és nem lesz elég gáz az európai piacon. Úgy véli, hogy az ukránoknak az a célja, hogy Európából az orosz gázt és az orosz olajat teljes egészében kizárják.

Szijjártó Péter szerint az ukránok robbantották föl az Északi Áramlat vezetéket, aztán utána elzárták a területükön keresztül vezető nagy földgázvezetéket, majd ezt követően nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket, majd az elmúlt hetekben több ízben, több tucatnyi drónnal támadták a Török Áramlat vezetéket Oroszország területén.

Most ebbe a sorba illeszkedik az, hogy a tegnapi nap folyamán a szerb hatóságok egy olyan terrortámadást előztek meg, amely keretében a Török Áramlat vezeték szerbiai szakaszát akarták felrobbantani – tette hozzá a tárcavezető.

Emlékeztetett, hogy a magyar földgázvezetékrendszerben naponta található földgázmennyiség 56 százaléka, tehát több mint fele az a Török Áramlaton keresztül érkezik.

Mindezzel kapcsolatban az ukrán külügyi szóvivő azt közölte, hogy Kijevnek nincs köze a szerbiai gázvezeték közelében talált nagy erejű robbanóanyaghoz.

Heorhij Tihij az MTI szerint hozzátette: „a legnagyobb valószínűséggel egy 'hamis zászlós' orosz műveletről van szó, amely a magyarországi választásokba való nagymértékű moszkvai beavatkozás része”.