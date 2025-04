Szijjártó Péterrel is találkozott Donald Trump legidősebb fia

A tervek szerint az egy hetes kelet-európai tartózkodása alatt Romániát, Szerbiát és Bulgáriát is útba ejti, hogy feltérképezze a regionális üzleti lehetőségeket.

A Bloomberg korábban arról írt, hogy az amerikai elnök legidősebb fia Kelet-Európában bővítené a Trump-család üzleti kapcsolatait, ezért Budapestre is ellátogat egy zártkörű rendezvényre, ahol többek között Jászai Gellérttel, a 4iG elnökével is találkozni fog.

„Mi is barátként tekintünk az Egyesült Államokra, barátként tekintünk az Egyesült Államok elnökére” – fogalmazott.

„Nem tárgyaltunk semmiről, hiszen ő nem hivatalos tisztségviselője az Egyesült Államoknak, így inkább egy beszélgetésnek minősíteném azt, ami történt, ennél fogva aztán ott semmilyen hivatalos kérdésről nem is beszéltünk” -fogalmazott.

