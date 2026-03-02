2p
Szikrázik a feszültség Kijev és Budapest között, Szijjártó Péter megint bekérette a nagykövetet

Bekérették az ukrán nagykövetet a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a szomszédos országban továbbra is zajló kényszersorozás miatt, amelynek két újabb magyar nemzetiségű fiatal esett áldozatául – közölte a tárcát vezető Szijjártó Péter hétfőn Budapesten.

A minisztérium közlése szerint a miniszter arról számolt be, hogy Ukrajnában a háború fenntartása érdekében „nyílt embervadászat zajlik” az utcán, és ennek keretében most két újabb magyar áldozatról kapott értesítést a kormány. (Szakértők egy része vitatja, hogy valóban kényszersorozásról van szó – a szerk.)     

„Egy magyar állampolgársággal is rendelkező fiatalt Beregszászról az Odesszából odarendelt erőszakos embervadászok vittek el annak dacára, hogy hivatalos felmentése volt a sorozás alól. Egy másik magyar nemzetiségű fiatalt pedig, aki mentális problémákkal is küzdött, szintén elraboltak, és ő már el is tűnt” – tájékoztatott.

Szijjártó Péter beszélt arról is hogy szerinte Ukrajnában „egy teljesen reménytelen és értelmetlen háború zajlik, és ebbe önti a pénzt számolatlanul Brüsszel”.

Magyarország és Ukrajna a közelmúltban már számos alkalommal kérette be a másik ország nagykövetét, illetve ügyvivőjét egyes vitatott lépések miatt. A két kormány viszonya a Barátság kőolajvezeték leállása miatt is feszült.

Podcastunkat a háború állásáról Bendarzsevszkij Antonnal, a posztszovjet térség szakértőjével itt tekinthetik meg: 

A feszültség növekedésével Ez Viszont Privát című műsorunkban is foglalkoztunk:

