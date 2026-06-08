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Szirénákra ébredtek Izraelben hétfő reggel – legalább egy rakéta be is csapódott

mfor.hu

Újabb csapás.

Hétfő kora reggel légiriadóra ébredtek Izrael középső részein, Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére – jelentette a helyi média.

A Jemenből és Iránból indított rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. Ciszjordániában, az Itamár nevű telepesfalu mellett egy rakéta becsapódott. Károk keletkeztek három épületben egy a település közelében található előőrsön. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint a támadásnak nincsenek sérültjei.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök összehívta a szűk kabinetet.

(MTI)

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Lebombázott ukrán ház.

Persze, hogy újra lőttek az oroszok

Tárgyalás helyett drón- és rakétazápor.

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