Szirénákra ébredtek Izraelben hétfő reggel – legalább egy rakéta be is csapódott

Hétfő kora reggel légiriadóra ébredtek Izrael középső részein, Jemenből és Iránból több hullámban rakétákat indítottak Izrael területére – jelentette a helyi média.

A Jemenből és Iránból indított rakéták nagy részét a légvédelem elfogta. Ciszjordániában, az Itamár nevű telepesfalu mellett egy rakéta becsapódott. Károk keletkeztek három épületben egy a település közelében található előőrsön. Az izraeli mentőszolgálat közlése szerint a támadásnak nincsenek sérültjei.

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(MTI)