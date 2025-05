Szívszorító jelentést adott Gázáról az ENSZ-főtitkár

A BBC ENSZ-közlésekre hivatkozva azt is írja, hogy múlt héten minimum 57 csecsemő halt meg alultápláltság miatt, de a valós szám valószínűleg ennél jóval nagyobb.

Izrael a Hamász elleni küzdelemre hivatkozva több mint két hónapig nem engedett be segélyeket az övezetbe, ami segélyszervezetek egységes beszámolója szerint éhínséghez vezetett.

António Guterres szerint a Gázai övezet ostrom alatt álló északi részébe továbbra sem jutott be segély.

