Szlovákia aggódik: lezárta Ukrajnával közös határát

Daniel Kovac, a szlovák Pénzügyi Igazgatóság (FS) szóvivőjének tájékoztatása szerint határozatlan ideig zárva tartanak a határátkelőhelyek. „A Pénzügyi Igazgatóság arra kéri a lakosságot, hogy kövesse a legfrissebb információkat, és tartsa be a Pénzügyi Igazgatóság és a rendőrség utasításait. Folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a helyzet alakulásáról” – tette hozzá.

A szlovák sajtó korábban Nyugat-Ukrajnát ért csapásokról számolt be, a többi között a szlovák határ túloldalán lévő Ungváron is robbanások zaját lehetett hallani. Szlovákiának 98 kilométer hosszú közös határa van Ukrajnával három közúti és két vasúti átkelőhellyel. Lengyelország óvintézkedésként a nap folyamán riasztotta légierejét a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnokságának (DORSZ) közleménye szerint.

Szlovákia a biztonságot választja

„Összhangban a bevett gyakorlattal a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága aktiválta a rendelkezésére álló megfelelő erőket és erőforrásokat. A földi telepítésű légvédelmi rendszereket és felderítő radarokat teljes készültségbe helyeztük” – áll a DORSZ közleményében az X-en.

A DORSZ hangsúlyozta, hogy óvintézkedésekről van szó, amelyek a lengyel légtér biztonságának szavatolását szolgálják, különösen az Ukrajnához közeli térségekben. Később a lengyel hadsereg közölte, hogy a légierő óvintézkedésként indított műveletei véget értek, légtérsértést nem észleltek.

(MTI)