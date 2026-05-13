Szlovákia aggódik: lezárta Ukrajnával közös határát

Északi szomszédunk szerdán biztonsági okokból lezárta Ukrajnával közös határán a határátkelőket, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját.

Daniel Kovac, a szlovák Pénzügyi Igazgatóság (FS) szóvivőjének tájékoztatása szerint határozatlan ideig zárva tartanak a határátkelőhelyek. „A Pénzügyi Igazgatóság arra kéri a lakosságot, hogy kövesse a legfrissebb információkat, és tartsa be a Pénzügyi Igazgatóság és a rendőrség utasításait. Folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a helyzet alakulásáról” – tette hozzá.

A szlovák sajtó korábban Nyugat-Ukrajnát ért csapásokról számolt be, a többi között a szlovák határ túloldalán lévő Ungváron is robbanások zaját lehetett hallani. Szlovákiának 98 kilométer hosszú közös határa van Ukrajnával három közúti és két vasúti átkelőhellyel. Lengyelország óvintézkedésként a nap folyamán riasztotta légierejét a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnokságának (DORSZ) közleménye szerint.

Szlovákia a biztonságot választja
„Összhangban a bevett gyakorlattal a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága aktiválta a rendelkezésére álló megfelelő erőket és erőforrásokat. A földi telepítésű légvédelmi rendszereket és felderítő radarokat teljes készültségbe helyeztük” – áll a DORSZ közleményében az X-en.

A DORSZ hangsúlyozta, hogy óvintézkedésekről van szó, amelyek a lengyel légtér biztonságának szavatolását szolgálják, különösen az Ukrajnához közeli térségekben. Később a lengyel hadsereg közölte, hogy a légierő óvintézkedésként indított műveletei véget értek, légtérsértést nem észleltek.

(MTI)

Orbán Anita Facebook-posztjában beszélt arról, hogy mélységesen elÍtéli a Tisza-kormány a támadást.

A varsói külügyminisztérium jegyzéket intézett a magyar félhez a budapesti lengyel külképviselet közvetítésével, amelyben a Magyarországra menekült Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter kiutazásáról szóló információt kértek – közölte szerdán Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő.

A szakszervezeti szövetség is váltana.

Megvannak az iráni rakéták.

Meglepő dolgokat mondott az orosz elnök.

Eddig sikerült eltitkolni?

Pekingbe tart az amerikai elnök.

Oroszország tesztelte a Szarmat interkontinentális ballisztikus rakétát, közben Zelenszkij bejelentette, Ukrajna 13 országgal és a NATO-val közösen antiballisztikus koalíciót alakít.

Drónokra fordítják az első pénzeket.

Egy javaslatcsomagot hoznának.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Így léphetnek szintet a kkv-k.

