Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

Oroszország csaknem ezer drónnal támadta Ukrajnát az utóbbi 24 órában – közölte az ukrán légierő kedden a Telegramon.

Az előzetes adatok szerint kedden 9 és 18 óra között az orosz hadsereg 556 csapásmérő drónnal támadott, amiből a légvédelem 541-et le tudott lőni.

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás az éjszakait követően. A második hullámban Oroszország főként nyugat-ukrajnai régiókat és nagyvárosokat támadott. A légierő kiemelte, hogy nagyszámú drón észak felől – Csernyihiv és Szumi megyék irányából – hatolt be az ország légterébe.

„A nappali támadások földrajzi kiterjedése szélesebb volt, mint az éjszakaiaké: érintette a poltavai, a kijevi, a mikolajivi és a vinnicjai régiót, valamint az ország nyugati részét Hmelnickijtől egészen Lvivig” - fejtette ki jelentésében a légierő.

Kapcsolódó cikk Odessza megyét támadták az orosz drónok éjjel Külföldi teherhajók is megrongálódtak.

Szvitlana Oniscsuknak, Ivano-Frankivszk megye kormányzójának a közlése szerint a régió azonos nevű székhelyén két ember halt meg és négyen szenvedtek sérüléseket, köztük egy hatéves gyerek.

Natalja Zabolotna, Vinnicja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy régiójában egy ember halálát és 11 megsebesülését okozta az orosz támadás az eddigi adatok szerint. Andrij Szadovij, Lviv (Lemberg) város polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy 17-re nőtt a települését érő orosz dróntámadás sebesültjeinek száma. Ternopil városában – Szerhij Nadal polgármester közlése szerint – egy orosz drón egy közigazgatási épületbe csapódott be.

Hmelnickij megyében egy férfi sebesült meg, és a dróntámadás áramkimaradásokat okozott a régióban – közölte Szerhij Tyurin megyei kormányzó.

