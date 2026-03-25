2p

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Orosz-ukrán konfliktus

Szokatlan módon támadta kedden Oroszország Ukrajnát

mfor.hu

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás.

Oroszország csaknem ezer drónnal támadta Ukrajnát az utóbbi 24 órában – közölte az ukrán légierő kedden a Telegramon.

Az előzetes adatok szerint kedden 9 és 18 óra között az orosz hadsereg 556 csapásmérő drónnal támadott, amiből a légvédelem 541-et le tudott lőni.

Rendhagyó módon napközben indult újabb súlyos légitámadás az éjszakait követően. A második hullámban Oroszország főként nyugat-ukrajnai régiókat és nagyvárosokat támadott. A légierő kiemelte, hogy nagyszámú drón észak felől – Csernyihiv és Szumi megyék irányából – hatolt be az ország légterébe.

„A nappali támadások földrajzi kiterjedése szélesebb volt, mint az éjszakaiaké: érintette a poltavai, a kijevi, a mikolajivi és a vinnicjai régiót, valamint az ország nyugati részét Hmelnickijtől egészen Lvivig” - fejtette ki jelentésében a légierő.

Szvitlana Oniscsuknak, Ivano-Frankivszk megye kormányzójának a közlése szerint a régió azonos nevű székhelyén két ember halt meg és négyen szenvedtek sérüléseket, köztük egy hatéves gyerek.

Natalja Zabolotna, Vinnicja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy régiójában egy ember halálát és 11 megsebesülését okozta az orosz támadás az eddigi adatok szerint. Andrij Szadovij, Lviv (Lemberg) város polgármestere a Telegramon azt közölte, hogy 17-re nőtt a települését érő orosz dróntámadás sebesültjeinek száma. Ternopil városában – Szerhij Nadal polgármester közlése szerint – egy orosz drón egy közigazgatási épületbe csapódott be.

Hmelnickij megyében egy férfi sebesült meg, és a dróntámadás áramkimaradásokat okozott a régióban – közölte Szerhij Tyurin megyei kormányzó.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Trump szerint Irán végleg lemond az atomfegyverekről

Donald Trump szerint Irán egy kőolajra és földgázra vonatkozó értékes „ajándékot” adott az Egyesült Államoknak – az amerikai elnök erről a Fehér Házban beszélt kedden.

ATV, Wéber Balázs

Mi már régóta tudjuk, milyen gyakran telefonál Szijjártó Péter Lavrovval

Erről ő maga beszélt két évvel ezelőtt laptársunknak.  

Zárt ajtók mögött ülésezik a Nemzetvédelmi Bizottság

Minden bizonnyal holnapután pedig jön a Kormányinfó is, ahol közlik majd, mire jutott a bizottság. 

Érzékeny területeket is érint az újabb uniós paktum

Az Európai Bizottság elnöke nemrég jelentette be, de máris újabb részletek derültek ki.

Krátert hozott létre a NATO-tagnál lezuhant azonosítatlan drón

Egy hivatalosan ismeretlen eredetű drónként jelölt repülő eszköz robbant fel az egyik európai ország területén.

Satuba fogva – ilyen aknákkal szórta tele Irán a szorost

Nem kímélték a meghatározó tengeri kereskedelmi útvonalat az irániak: egy sor speciális aknát telepítettek.

Izrael folytatja: példátlan csapást mért Teheránra

Az izraeli hadsereg nagyszabású támadást jelentett be azután, hogy Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta az iráni erőművek bombázását és tárgyalásokról számolt be.

Ukrajna megnevezte az országban kémkedők állítólagos magyar főnökét

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) március 23-án nyilvánosságra hozta annak a magyar hírszerző tisztnek a nevét, aki állítólag felügyelte a tavaly felszámolt kémkedési műveletet Kárpátalján.

Moszad

Egyelőre elbukott a titkos izraeli terv – rakétákkal nem lehet rendszert váltani?

Az izraeli titkosszolgálat mindeddig nem tudott érdemi lázadást szítani Iránban a háború idején, és a kurd milíciák iráni inváziója is elmaradt – az iráni rezsim továbbra is a helyén van. 

Az Európai Bizottság tisztázást vár a magyar kormánytól

A Bizottság szóvivője jelezte ezt, miután kitudódott, hogy a magyar külügyminiszter bizalmas információkról egyeztet orosz kollégájával.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG