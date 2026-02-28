Szombat reggel Izrael megtámadta Iránt

Izrael állítása szerint megelőző csapást mért Iránra, célozva a nukleáris és katonai infrastruktúrát, ami jelentősen eszkalálta a közel-keleti helyzetet. A konfliktus részeként Izrael a dél-szíriai Suweida tartomány demilitarizálását követeli, miközben az USA megkezdte csapatai kivonását a térségből – írja a BBC.

Az iráni média szerint három robbanás hallatszott Teherán belvárosában. A Fars hírügynökség közölte: olyan jelentéseket kapott, melyek szerint több rakéta is becsapódott az iráni főváros Köztársaság negyedében. A főváros északi és keleti negyedében is történtek robbanások.

Izrael-szerte szirénák szólaltak meg helyi idő szerint reggel 08:15 körül, figyelmeztetve a lakosságot egy esetleges rakétatámadás veszélyére. Az izraeli csapásokra az amerikai és iráni tisztviselők közötti diplomáciai erőfeszítések közepette került sor, amelyek célja egy megállapodás az iráni nukleáris program korlátozásáról és a háború elkerülése volt; a tárgyalások a várakozások szerint jövő héten folytatódtak volna.

Irán engedményeket tett a megbeszéléseken, bár Donald Trump amerikai elnök – aki korábban Irán megtámadásával fenyegetőzött, hogy nyomást gyakoroljon a vezetőkre a megállapodás elfogadása érdekében – tegnap kijelentette, hogy nincs „elragadtatva” a tárgyalások menetétől.

Trump elrendelte a legnagyobb amerikai katonai mozgósítást a Közel-Keleten a 2003-as, Egyesült Államok vezette iraki invázió óta, de kevés magyarázatot adott arra, miért lenne szükség katonai fellépésre éppen most. Irán eközben fogadkozott, hogy erővel válaszol minden támadásra.

Az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz közölte, hogy a „megelőző csapás” célja az „Izrael Állama elleni fenyegetések felszámolása” volt. Tavaly júniusban Izrael támadást indított Irán ellen, ami a 12 napos háborúhoz vezetett. Végül az Egyesült Államok is csatlakozott Izraelhez a konfliktusban, célba véve Irán nukleáris létesítményeit.

Nemrégiben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök figyelmeztetett az Irán ballisztikus rakétái által jelentett fenyegetésre, és kifejezte ellenzését egy olyan egyezséggel szemben, amely csak Irán nukleáris programjára összpontosít.

Irán elutasította a ballisztikus rakétaprogramja korlátozásáról szóló tárgyalásokat, valamint a térségbeli szövetségesei – köztük a gázai Hamász, a libanoni Hezbollah, az iraki milíciák és a jemeni húszik – támogatásának beszüntetését, mondván, hogy ezek a követelések sértik a szuverenitását.