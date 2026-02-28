3p
Külpolitika Irán Izraeli-iráni konfliktus

Szombat reggel Izrael megtámadta Iránt

mfor.hu

Úgynevezett megelőző csapást mért Izrael Iránra. 

Izrael állítása szerint megelőző csapást mért Iránra, célozva a nukleáris és katonai infrastruktúrát, ami jelentősen eszkalálta a közel-keleti helyzetet. A konfliktus részeként Izrael a dél-szíriai Suweida tartomány demilitarizálását követeli, miközben az USA megkezdte csapatai kivonását a térségből – írja a BBC.

Az iráni média szerint három robbanás hallatszott Teherán belvárosában. A Fars hírügynökség közölte: olyan jelentéseket kapott, melyek szerint több rakéta is becsapódott az iráni főváros Köztársaság negyedében. A főváros északi és keleti negyedében is történtek robbanások. 

Izrael-szerte szirénák szólaltak meg helyi idő szerint reggel 08:15 körül, figyelmeztetve a lakosságot egy esetleges rakétatámadás veszélyére. Az izraeli csapásokra az amerikai és iráni tisztviselők közötti diplomáciai erőfeszítések közepette került sor, amelyek célja egy megállapodás az iráni nukleáris program korlátozásáról és a háború elkerülése volt; a tárgyalások a várakozások szerint jövő héten folytatódtak volna.

Irán engedményeket tett a megbeszéléseken, bár Donald Trump amerikai elnök – aki korábban Irán megtámadásával fenyegetőzött, hogy nyomást gyakoroljon a vezetőkre a megállapodás elfogadása érdekében – tegnap kijelentette, hogy nincs „elragadtatva” a tárgyalások menetétől.

Trump elrendelte a legnagyobb amerikai katonai mozgósítást a Közel-Keleten a 2003-as, Egyesült Államok vezette iraki invázió óta, de kevés magyarázatot adott arra, miért lenne szükség katonai fellépésre éppen most. Irán eközben fogadkozott, hogy erővel válaszol minden támadásra.

Az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz közölte, hogy a „megelőző csapás” célja az „Izrael Állama elleni fenyegetések felszámolása” volt. Tavaly júniusban Izrael támadást indított Irán ellen, ami a 12 napos háborúhoz vezetett. Végül az Egyesült Államok is csatlakozott Izraelhez a konfliktusban, célba véve Irán nukleáris létesítményeit.

Nemrégiben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök figyelmeztetett az Irán ballisztikus rakétái által jelentett fenyegetésre, és kifejezte ellenzését egy olyan egyezséggel szemben, amely csak Irán nukleáris programjára összpontosít.

Irán elutasította a ballisztikus rakétaprogramja korlátozásáról szóló tárgyalásokat, valamint a térségbeli szövetségesei – köztük a gázai Hamász, a libanoni Hezbollah, az iraki milíciák és a jemeni húszik – támogatásának beszüntetését, mondván, hogy ezek a követelések sértik a szuverenitását.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Iráni helyzet: Orbán Viktor délután védelmi tanácsba készül

Iráni helyzet: Orbán Viktor délután a Védelmi Tanácsba készül

Összeül délután a védelmi tanács, a kőolaj árának emelkedését várják. 

Iráni rakétatámadás: Szijjártó Péter közzétette a vészhelyzeti telefonszámokat

Iráni rakétatámadás: Szijjártó Péter közzétette a vészhelyzeti telefonszámokat

Senki se utazzon a térségbe – kéri a miniszter. 

Bendarzsevszkij Anton, Klasszis Podcast

Bendarzsevszkij Anton: áttörés jöhet az ukrajnai béketárgyalásokon

A korábbi évekhez képest az idén jóval nagyobb esély van arra, hogy áttörés történjen az ukrajnai béketárgyalásokon, és véget érjen a négy éve dúló orosz-ukrán háború – erről Bendarzsevszkij Anton beszélt a Klasszis Podcastban. A posztszovjet térség szakértője szerint az elmúlt egy évben komoly előrelépés történt a tárgyalásokon, és miközben Vlagyimir Putyin „étvágya” csökken, Volodimir Zelenszkij késznek mutatkozik jelentős kompromisszumokra, akár területfeladásra is. A Barátság kőolajvezeték leállásával kapcsolatban kifejtette: a vezeték helyreállítása a szokásosnál jóval tovább húzódik, azaz a kérdés egy politikai játszma része lett.

Netanjahu megköszönte Trumpnak, hogy beszállt a háborúba Irán ellen

Netanjahu megköszönte Trumpnak, hogy beszállt a háborúba Irán ellen

Közleményt adott ki az izraeli elnök.

Trump is megszólalt az iráni támadásról: megerősítettet a hírt

Trump is megszólalt az iráni támadásról: megerősítette a hírt

Öt iráni várost is megtámadott Izrael és az Egyesült Államok.

Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Zelenszkij arról beszélt, hogy őszig befejezhetik a háborút

Ukrajna számára most adódott egy kedvező alkalom a béke elérésére a jelenlegi időszak és az Egyesült Államokban novemberben esedékes félidős választások között – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Sky Newsnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform ukrán állami hírügynökség pénteken szemlézett.

Robert Fico

Az asztalra csapott Fico a Barátság kőolajvezeték ügyében

Szerinte Szlovákia és Magyarország „nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”, és ellenőrző csoportot kell a helyszynre küldeni.

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az amerikai külügy: hamarosan indulnak az Irán elleni csapások?

Vészjósló figyelmeztetést adott ki az amerikai külügy: hamarosan indulnak az Irán elleni csapások?

Aki tudja, azonnal hagyja el Izraelt, szólították fel az amerikai állampolgárokat.

Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

El akarják kerülni a katasztrófát.

„Türelmünk pohara betelt” – nyílt háborút indított Pakisztán péntek hajnalban

Heves bombázások és összecsapások a pakisztáni-afgán határ térségében.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168