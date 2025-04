Szorul a hurok: Amerika ultimátumot küldött

Az amerikai javaslat, amely miatt megakadtak a tárgyalások, tartalmazza Oroszország Krím fölötti ellenőrzésének elismerését is – mondta egy, a keretfeltételeket ismerő tisztviselő a CNN-nek. A javaslat egyúttal tűzszünetet is előírna a frontvonalak mentén. A portál emlékeztett, bármilyen olyan lépés, amely elismerné Oroszország ellenőrzését a Krím fölött, gyökeres fordulatot jelentene az Egyesült Államok elmúlt évtizedben folytatott külpolitikájában.

