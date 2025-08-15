Szovjetuniós felsőben érkezett az orosz külügyminiszter Alaszkába

A közösségi médiában, és a CNN-en is megjelent felvételek alapján nagyon úgy tűnik, hogy a CCCP-felirat, vagyis a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének cirill betűs rövidítése szerepel azon a pulóveren, amiben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken Alaszkába érkezett – írja a Telex.

A lap szerint egészen pontosan erről az egyébként női felsőről lehet szó, amit átszámolva most 10 ezer forint körüli összegért lehet megvásárolni. Ez látszik az orosz külügyminisztérium X-oldalán megosztott videón is, amiben az Anchorage-ba megérkező Lavrovot kérdezik a pénteki Trump-Putyin találkozó lehetséges kimeneteleiről.

A kérdéses felső felett pufimellényt viselő külügyminiszter azt mondta, Oroszország sosem találgat, de az álláspontjuk tiszta, azt fogják képviselni. Szerinte már a múlt heti Putyin-Witkoff találkozó is sikeres volt és reméli, hogy a pénteki is hasonlóan produktív lesz. A CNN azt írja, már Putyin is úton van Alaszka felé, az orosz elnök azonban útközben megállt a távol-keleti Magadanban, ahol egy ipari üzemet és a régió kormányzóját látogatja meg.