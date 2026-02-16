Tagadják Moszkvában, hogy Putyin így ölette meg Navalnijt

A Kreml hétfőn visszautasította öt európai ország vádjait, amelyek szerint az orosz állam két évvel ezelőtt nyílméregbékákból származó toxinnal ölte meg a Putyin egyik legfontosabb ellenzéki ellenlábasának számító Alekszej Navalnijt, aki egy szibériai börtöntelepen raboskodott – írja a Reuters.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn újságíróknak azt mondta: Moszkva rendkívül negatívan viszonyul az európai vádakhoz, amelyeket hamisnak nevezett. Kijelentette:

„természetesen nem fogadjuk el ezeket a vádakat. Nem értünk egyet velük. Elfogultnak és megalapozatlannak tartjuk őket, és határozottan visszautasítjuk”.

Az orosz hatóságok korábban már elutasították Julija Navalnaja, az ellenzéki politikus özvegye által megfogalmazott vádakat is, miszerint az állam ölte volna meg Navalnijt, azt állítva, hogy természetes halált halt.