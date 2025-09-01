Tagadnak az oroszok: nem ők zavarták meg von der Leyen gépét?

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, miközben az Európai Bizottság elnöke Bulgáriába tartott, repülőgépét GPS-zavarás érte, amely megnehezítette a leszállást – a gép épsége nem volt veszélyben. Sajtóértesülések szerint a bolgár kormány ekkor arról tájékoztatott, hogy Oroszországból zavarhatták a jelet.

Kapcsolódó cikk Kellemetlen perceket okoztak Ursula von der Leyen számára az oroszok Jelzavarásba ütközött a gépe.

Reagált Putyin szóvivője

„Nem helytálló” közlésnek nevezte hétfőn Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő a Financial Times-nak nyilatkozva azt, hogy Oroszország zavarta meg a műholdas navigációs rendszert (GPS).

„Nem helytálló az értesülésük” – reagált a Kreml szóvivője.