Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Irán Izraeli-iráni konfliktus

Taktikát váltott Trump az iráni háborúban

Trump szerint óriási előrelépés történt a megállapodás felé Iránnal, az amerikai külügyminiszter pedig már egyenesen befejezettnek nyilvánította a hadműveleteket. Washington katonai erő helyett gazdasági nyomásgyakorlással próbálkozhat.  

Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet – jelentette be váratlanul Donald Trump amerikai idő szerint kedd este.   

Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy „óriási előrelépés történt” egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig szintén kedden azt mondta, hogy „az Epic Fury művelet” lényegében véget ért, és elérte célját.

Utóbbi megállapítás azonban ebben a formában nem igaz, a Trump által deklarált öt fő cél többségét ugyanis valójában nem sikerült teljesíteni, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.     

Trump kisétál a háborúból?
Fotó: Facebook/The White House

Az iráni haditengerészet a jelek szerint valóban megsemmisült, de ez az egyetlen egyértelműen teljesült cél az öt közül. Aaz iráni uránkészleteket a mostani háború nem érintette, és megegyezés az atomprogramról továbbra sincs; az iráni rakétakészlet és indítóállomások mintegy fele megmaradt; a proxyhálózat támogatásával kapcsolatban egyelőre korai bármit mondani; az iráni rezsimváltás nem következett be – a rendszer maradt, a likvidált vezetők helyére mások kerültek.

Most úgy tűnik, hogy Trump mindezek ellenére valóban nem kívánja folytatni a nem mellékesen méregdrága háborút, inkább megpróbál nagyobb politikai veszteség nélkül kifarolni a konfliktusból, és  katonai erő helyett gazdasági nyomásgyakorlással (például a Hormuzi-szoros lezárása az Iránba tartó és onnan érkező hajók előtt) próbálja jobb belátásra bírni Iránt.  

Persze Trump bármikor képes 180 fokos fordulatra, és még Izraelnek is lehet mindehhez egy-két szava. 

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.   

