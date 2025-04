Találtak egy menekülőutat Trump káoszából

Több jegybank – például Kína, Oroszország, India és Lengyelország – is növelte aranytartalékait. Ez stabil keresletet jelent, amely hosszabb távon is alátámaszthatja az árfolyamot. Ugyanakkor a dollár esetleges erősödése vagy egy piaci korrekció átmenetileg megtörheti az emelkedést. A teljes elemzést itt olvashatja el .

A befektetők figyelme így az arany felé fordult. Áprilisban az árfolyam elérte a 3500 dollárt, miközben néhány héttel korábban még 3000 alatt járt. Az elemzés szerint az árrobbanás nemcsak Trump gazdaságpolitikájával függ össze, hanem az inflációs kilátásokkal, a Fed óvatos kamatpolitikájával, valamint geopolitikai feszültségekkel is. Utóbbiak közül a Kína és az Egyesült Államok közötti viszony, az orosz–ukrán háború kimenetele és a közel-keleti helyzet szerepel.

A szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzése azt vizsgálja, hogyan befolyásolják Donald Trump elnöki megnyilvánulásai és gazdaságpolitikája a pénzpiacokat, különösen az arany árfolyamának alakulását. Trump az utóbbi időben többször élesen bírálta az amerikai jegybank, a Fed elnökét, Jerome Powellt. Hétfőn például „lúzernek” nevezte, és arról is beszélt, hogy elmozdítaná a pozíciójából, noha a Fed törvény szerint független intézmény.

