Támadás érte a Kremlt, a célpont Putyin volt

Ukrajna a múlt éjjel dróntámadást kísérelt meg a Kreml ellen Vlagyimir Putyin orosz elnök meggyilkolása érdekében, de a két drónt az orosz védelem semlegesítette - közölte szerda délután az orosz elnöki hivatal.

⚡ Russian state-controlled media claims Kremlin attacked by Ukrainian drones.



Russian state-controlled media RIA Novosti claimed on May 3 that Russian President Vladimir Putin's Kremlin residence was targeted by Ukrainian drones.



