Támadás érte Irán egyetlen atomerőművét

Légitámadás történt a délnyugat-iráni busehri atomerőmű közelében, egy biztonsági őr életét vesztette. A lökéshullámok és a törmelékek miatt egy melléképület megrongálódott – közölte a közösségi médiában az Iráni Atomenergia Szervezet.

A háború kezdete – február 28. óta – ez volt a negyedik alkalom, hogy célba vették Irán egyetlen atomerőművét. Az IRNA hivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint a lövedék egy kerítésbe csapódott be a létesítmény közelében, az erőmű fő épületei nem rongálódtak meg.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) az X közösségi oldalon közölte, hogy az iráni hatóságok tájékoztatták a támadásról. A NAÜ szerint nem jelentették a sugárzási szint emelkedését.

Az ENSZ-nek az atomsorompó-egyezmény betartásán őrködő, bécsi székhelyű szakosított szervezetének főigazgatója, Rafael Grossi mély megdöbbenését fejezte ki az incidens miatt, hangsúlyozva, hogy atomerőművek vagy a környékük ellen „soha nem szabad támadni”. Figyelmeztetett, hogy a melléképületben létfontosságú biztonsági felszereléseket is tárolhattak.

Grossi ismételten emlékeztetett a nukleáris létesítmények épsége és biztonsága fontosságára, és a lehető legnagyobb katonai önmérsékletet szorgalmazott egy nukleáris baleset elkerülése érdekében. Az erőmű a Perzsa-öböl partján, Teherántól mintegy 760 kilométerre délre fekszik. Az orosz Roszatom jelenleg építi a második energiablokkot a 2011 óta működő létesítményben.

A Tasznim félhivatalos iráni hírügynökség jelentése szerint légicsapásokat intéztek a Kuzesztán tartományban található bandar-i-mahsahri petrolkémiai övezet ellen is. A hírügynökség a városi kormányzó hivatalára hivatkozva arról számolt be, hogy három támadás történt és nagy detonációk hallatszottak.

