2p
Támadtak az oroszok: az ukrán határra küldték a lengyel harci repülőket

Lengyelország harci repülőgépeket küldött az ukrán határra, miután Kijevet éjszaka orosz rakéták és drónok támadták.

A lengyel hadsereg közölte, hogy légiereje „megelőző” intézkedéseket hozott légterének védelme érdekében, miután Kijevben legalább egy ember meghalt és 28-an megsérültek az orosz támadások következtében. Kijevben még szombat délelőtt is szólt a légiriadó a támadások miatt.

A támadások miatt Lengyelország, amely 530 km hosszú határon osztozik Nyugat-Ukrajnával, harci repülőgépeit és földi légvédelmi rendszereit is készenlétbe helyezte a BBC tudósítása szerint.

A lépés „a légtér biztosítását és védelmét célozta, különösen a fenyegetett régiókhoz közeli területeken” – közölték a lengyel fegyveres erők. Szombat délelőtt aztán azt közölték, hogy Lengyelország légterét nem sértették meg az orosz harci eszközök.

A harcok folytatódnak, de a béke megkötésére irányuló erőfeszítések is: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap Floridában találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A találkozó előtt, szombaton Trump és Zelenszkij telefonon egyeztetnek, amelyen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és más európai vezetők is részt vesznek.

