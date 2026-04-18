Tankerhajót érhetett lövés a Hormuzi-szorosban

Egy tankerhajó azt jelentette, hogy tűz alá vették az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) gyorsnaszádjai a Hormuzi-szorosban – közölte a brit UK Maritime Trade Operations (UKMTO). Az incidens Omántól északkeletre, mintegy 20 tengeri mérföldre történt. A jelentések szerint a hajó és a legénység nem sérült meg.

Külön források szerint legalább két kereskedelmi hajót is lövések értek, amikor megpróbáltak áthaladni a szoroson – írja a BBC.

Hajózási források arról is beszámoltak, hogy egyes kereskedelmi hajók rádióüzenetet kaptak az iráni haditengerészettől, amely szerint a Hormuzi-szoros ismét lezárásra került, és semmilyen hajó nem haladhat át rajta.