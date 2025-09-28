Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Izraeli-palesztin konfliktus

Tankokkal nyomul Izrael Gázában, sok a civil sebesült, akiket nem tudnak kimenteni

mfor.hu

Izrael tankokkal hatol egyre mélyebbre Gázában, több százezer palesztin élete került veszélybe. 

Izraeli tankok vasárnap egyre mélyebbre hatoltak Gázaváros lakónegyedeiben, a helyi egészségügyi mentőosztagok pedig  közölték, hogy nem tudnak reagálni a több tucat kétségbeesett hívásra, aggodalmukat fejezve ki a célzott területeken élő lakosok sorsa miatt – írja a Reuters.

Tanúk és orvosok szerint az izraeli tankok mélyen behatoltak a Sabra, Tel Al-Hawa, Sheikh Radwan és Al-Naser negyedekben, bezárva Gáza város szívét és nyugati területeit, ahol több százezer ember menedéket talált. Az izraeli hadsereg szeptember 16-án indította meg szárazföldi offenzíváját Gázaváros ellen, miután hetek óta fokozódó csapásokat mértek a városközpontra, több száz palesztint kényszerítve menekülésre, bár sokan még mindig a lakóhelyükön maradtak.

A Hamász vasárnap azt mondta, nem kapott új javaslatot a békeközvetítőktől, miután Donald Trump amerikai elnök pénteken azt mondta, hogy „valószínűnek tűnik a megállapodás Gázáról”. Trump hétfőn a Fehér Házban találkozik Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel. Az Egyesült Államok izraeli nagykövetségének szóvivője külön elmondta, hogy Mike Huckabee nagykövet Egyiptomba utazik, hogy találkozzon egyiptomi tisztviselőkkel. Egyiptom azok között van, amelyek közvetítenek Izrael és a Hamász között. 

A gázai Polgári Vészhelyzeti Szolgálat szombat késő este közölte, hogy Izrael elutasított 73, nemzetközi szervezeteken keresztül küldött kérelmet a Gázavárosban megsérült palesztinok kimenekítésére. Az izraeli hatóságok nem kívánták azonnal kommentálni az ügyet. A hadsereg korábban azt közölte, hogy az erők kiterjesztik a hadműveleteket a városban, és hogy az izraeli légierő megölt öt olyan fegyverest, akik páncéltörő rakétát lőttek ki izraeli csapatok ellen.

Az elmúlt 24 órában a légierő 140 katonai célpontra csapott le Gázában, köztük fegyveres vagy katonai létesítményekre. Legalább öt ember halt meg az egyik légicsapásban Gáza Al Naser régiójában, közölték a helyi egészségügyi hatóságok. Az orvosok további 16 halálesetet jelentettek a Gáza középső részén házak elleni támadásokban, így a vasárnapi halálos áldozatok száma legalább 21-re emelkedett.

Később vasárnap a gázai egészségügyi minisztérium egy közleményben közölte, hogy legalább 77 ember halt meg izraeli támadásokban az elmúlt 24 órában. 

Izrael katonai ostroma humanitárius katasztrófát okozott Gázában. Az Egészségügyi Világszervezet közölte, hogy ebben a hónapban négy egészségügyi intézmény zárt be Gáza városában. Az ENSZ szerint néhány olyan központ is bezárt, amelyben az alultápláltakat kezelik. A Világélelmezési Program becslése szerint 350 000 és 400 000 palesztin menekült el Gáza városából a múlt hónap óta, bár több százezren ott maradtak. Az izraeli hadsereg becslése szerint augusztusban még körülbelül egymillió palesztin tartózkodott Gáza városában.

Izrael közel két évvel ezelőtt kezdte meg Gáza elleni támadását, miután a Hamász vezette támadásban körülbelül 1200 ember halt meg, és 251-et ejtettek túszul, izraeli összesítések szerint. Azóta az izraeli erők több mint 66 000 palesztint öltek meg az enklávéban a gázai egészségügyi hatóságok szerint, a teljes lakosságot kitelepítették, és megbénították a terület egészségügyi rendszerét.

(Reuters)

