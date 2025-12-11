Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

A Politico írása szerint amennyiben Belgium, illetve Bart de Wever belga kormányfő továbbra sem lesz hajlandó beadni a derekát a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna támogatására való felhasználása ügyében, hasonló elbánásban részesülhet, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök.
A hónapok óta tartó huzavonában az uniós vezetés emelné a nyomást De Weveren. Ha továbbra is blokkolja a jóvátételi hitelt, De Wever
„kényelmetlen és feltűnő helyzetben találja majd magát”
egy uniós diplomata megfogalmazása szerint.
„A belga vezetőt kizárnák és ignorálnák, pontosan úgy, ahogy Orbán Viktorral viselkednek”
- írja a lap. Az üzenet egyértelmű: ha Belgium nem működik együtt, diplomatái, miniszterei és vezetői elveszítik befolyásukat az uniós tárgyalásokon.
Amennyiben Belgium továbbra is blokkolja a tervet a jövő héten kezdődő uniós csúcson is, akkor az unió egyetlen megoldása a tagállami hitelek és kétoldalú támogatások lesznek Ukrajna csődjének elkerülésére.