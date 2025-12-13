Tart még a tűzszünet? Izrael kivégezhetett egy Hamász-vezetőt

Az izraeli hadsereg szombaton Gázában megölte Rajed Szajedet, a Hamász magas rangú parancsnokát, aki a 2023. október 7-i Izrael elleni támadások egyik kitervelője volt – jelentették izraeli médiaforrások a Reuters beszámolója alapján. Egy autót ért célzott légicsapás.

A támadásban négy ember meghalt és legalább 25-en megsebesültek a gázai egészségügyi hatóságok szerint. A Hamász és az orvosok nem erősítették meg, hogy Saed is az áldozatok között van. Ha valóban Szajed halt meg, akkor ő lenne a legmagasabb rangú Hamász-vezető, akit Izrael likvidált az októberben életbe lépett tűzszüneti megállapodás óta.

Teljes tűzszünetről ugyanis azóta sem beszélhetünk: a palesztin egészségügyi hatóságok szerint az izraeli erők a fegyverszünet óta legalább 386 embert öltek meg Gázában. Izrael szerint a fegyverszünet kezdete óta három katonája halt meg, és több tucat katonát ért támadás.