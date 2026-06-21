3p
Külpolitika Nagy-Britannia

Tarthatatlanná vált a helyzete a brit miniszterelnöknek?

mfor.hu

Egybehangzó vasárnapi brit sajtóértesülések szerint a jövő héten várhatóan bejelenti távozási szándékát Keir Starmer miniszterelnök.

A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Ezek a felhívások különösen felerősödtek azóta, hogy a legesélyesebbnek tartott utódjelölt, Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere fölényes, 55 százalékos – vagyis a párt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó – többséggel megnyerte a csütörtöki időközi parlamenti választást az északnyugat-angliai nagyváros egyik elővárosi választókörzetében.

Ennek a választókerületnek az eddigi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza alsóházi mandátumát, hogy Burnham indulhasson a körzetben kiírt időközi választáson, és képviselőként elindíthassa a kormányfő elmozdítását célzó vezetőváltási folyamatot. Miniszteri tisztséget a brit kormányban a törvényerejű szokásjog szerint csak parlamenti képviselők tölthetnek be. Ez vonatkozik a miniszterelnöki posztra is.

Keir Starmernek nincs oka a mosolyra
Keir Starmernek nincs oka a mosolyra
Fotó: Facebook/Keir Starmer

A Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió kormányforrásokat idéző vasárnapi beszámolója szerint Yvette Cooper külügyminiszter a hétvégén személyesen szólította fel Starmert arra, hogy távozzon a két éve kormányzó Munkáspárt vezetői tisztségéről és így a miniszterelnöki posztról is. Peter Kyle üzleti és kereskedelmi miniszter a Sky News, illetve a BBC közszolgálati televízió vasárnapi hírmagazinjában egyaránt azt mondta, hogy az utóbbi napokban „őszintén és lényegre törően” beszélt Starmerrel. Kyle úgy fogalmazott, hogy a kormányfő – aki jelenleg családjával Chequersben, a brit miniszterelnökök hivatalos vidéki rezidenciáján tartózkodik – „mérlegeli a politikai realitásokat”.

A The Observer című baloldali vasárnapi brit lapnak nyilatkozó munkáspárti források szerint Keir Starmer a kabinet vezető tagjaival az utóbbi napokban folytatott beszélgetések után belátta, hogy helyzete a Munkáspárt és a kormány élén tarthatatlanná vált. A lap által idézett magas beosztású munkáspárti illetékesek várakozása szerint a miniszterelnök a jövő héten, akár már hétfőn „egyértelmű bejelentést” tehet szándékairól.

Keir Starmer pozíciója a Munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó Labour a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elemi csapás a foci-vb-n, Messi a csúcson

Lionel Messi páratlan teljesítményt nyújtott, a franciák meccsén a természet szólt közbe, de Mbappé is remekelt.

Eddig bírta a brit miniszterelnök

Eddig bírta a brit miniszterelnök

Távozik a kormányzó brit Munkáspárt éléről Keir Starmer miniszterelnök, akinek így kormányfői megbízatása is véget ér. A távozó kormány elfogadta, hogy nem ő a legmegfelelőbb személy a Munkáspárt élén a következő választásokra.

Orosz-dróntámadás egy panamai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó ellen

Halálos dróntámadás egy fekete-tengeri kereskedelmi hajó ellen

Egy panamai zászló alatt közlekedő török hajó volt az áldozat.

Újra dróntámadást kapott a nyakába Moszkva

Újra dróntámadást kapott a nyakába Moszkva

Ötvenkilenc, Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán az orosz légvédelem – közölte Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere. Egyelőre úgy tűnik, hogy nincsenek sérültek.

Futball Világbajnokság 2026

Futball-vb: jó nagy meglepetések voltak

Az egyiptomi válogatott megszerezte története első győzelmét a labdarúgó-világbajnokságokon, Új-Zélandot múlták felül. Belgium sem bírt Iránnal, és döntetlen lett az Uruguay – Zöld-fok Köztársaság meccs is. A spanyolok hozták a kötelezőt, nagy gólaránnyal nyertek Szaúd-Arábia ellen.

Orbán Anita szerint Szijjártó Péterék sok mindent ledaráltak

Orbán Anita szerint Szijjártó Péterék sok mindent ledaráltak

A külügyminiszter szerint az új kormány együtt szeretne működni az európai partnereivel.

Bajban az oroszok: a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést

Bajban az oroszok: a Krímben felfüggesztették az üzemanyag-értékesítést

 Üzemanyagot kizárólag azoknak az állami szerveknek adnak ki, amelyek a régió létfenntartásáról és biztonságáról gondoskodnak.

Iráni-amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban

Iráni-amerikai tárgyalások kezdődnek Svájcban

Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával fenyeget.

Visszakerült a startmezőre a Hormuzi-szoros: ismét lezárták

Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága szombaton bejelentette a Hormuzi-szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írja az MTI.

Ursula von der Leyen: Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie

Ursula von der Leyen: Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie

Az EU-csúcs végén beszélt a Bizottság elnöke.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől

Kiből lesz a jó vezető? A válasz gyakran már az egyetemi években eldől (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG