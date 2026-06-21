Tarthatatlanná vált a helyzete a brit miniszterelnöknek?

A munkáspárti kormányfőre hetek óta egyre nagyobb nyomás nehezedik saját pártja és kormányának több tagja részéről annak érdekében, hogy állítsa össze távozásának és utódlásának menetrendjét. Ezek a felhívások különösen felerősödtek azóta, hogy a legesélyesebbnek tartott utódjelölt, Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere fölényes, 55 százalékos – vagyis a párt 20 százalék körüli országos támogatottságát messze meghaladó – többséggel megnyerte a csütörtöki időközi parlamenti választást az északnyugat-angliai nagyváros egyik elővárosi választókörzetében.

Ennek a választókerületnek az eddigi munkáspárti képviselője, Josh Simons kifejezetten azért adta vissza alsóházi mandátumát, hogy Burnham indulhasson a körzetben kiírt időközi választáson, és képviselőként elindíthassa a kormányfő elmozdítását célzó vezetőváltási folyamatot. Miniszteri tisztséget a brit kormányban a törvényerejű szokásjog szerint csak parlamenti képviselők tölthetnek be. Ez vonatkozik a miniszterelnöki posztra is.

Keir Starmernek nincs oka a mosolyra

Fotó: Facebook/Keir Starmer

A Sky News brit kereskedelmi hírtelevízió kormányforrásokat idéző vasárnapi beszámolója szerint Yvette Cooper külügyminiszter a hétvégén személyesen szólította fel Starmert arra, hogy távozzon a két éve kormányzó Munkáspárt vezetői tisztségéről és így a miniszterelnöki posztról is. Peter Kyle üzleti és kereskedelmi miniszter a Sky News, illetve a BBC közszolgálati televízió vasárnapi hírmagazinjában egyaránt azt mondta, hogy az utóbbi napokban „őszintén és lényegre törően” beszélt Starmerrel. Kyle úgy fogalmazott, hogy a kormányfő – aki jelenleg családjával Chequersben, a brit miniszterelnökök hivatalos vidéki rezidenciáján tartózkodik – „mérlegeli a politikai realitásokat”.

A The Observer című baloldali vasárnapi brit lapnak nyilatkozó munkáspárti források szerint Keir Starmer a kabinet vezető tagjaival az utóbbi napokban folytatott beszélgetések után belátta, hogy helyzete a Munkáspárt és a kormány élén tarthatatlanná vált. A lap által idézett magas beosztású munkáspárti illetékesek várakozása szerint a miniszterelnök a jövő héten, akár már hétfőn „egyértelmű bejelentést” tehet szándékairól.

Keir Starmer pozíciója a Munkáspárt és a kormány élén azután rendült meg véglegesen, hogy a 2024-es parlamenti választások óta kormányzó Labour a májusi angliai tanácsi, illetve a walesi és a skóciai parlamenti választásokon szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett.

(MTI)