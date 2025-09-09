Távol marad hazánktól az ukrán külügyminiszter

Szijjártó Péter hétfői bejelentésével ellentétben mégsem jön a héten Magyarországra Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter – derült ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium Telexnek küldött válaszából, miután a lap a találkozó részleteiről érdeklődött a sajtóosztályon.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a bejelentés ellenére sem jön hazánkba

Fotó: X/@andrii_sybiha

„A jelenlegi információk alapján az ukrán kormány végül Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest delegálta a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerül majd sor” – áll a külügyminisztérium válaszában.

Szijjártó hétfőn még úgy fogalmazott: „a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli”, ugyanakkor a magyar kormány „továbbra is a párbeszéd híve”, ezért utazik Magyarországra az ukrán külügyminiszter.

Arról, hogy végül miért változott a terv, a minisztérium sajtóosztálya nem adott tájékoztatást.