Külpolitika Iráni válság

Szerda óta 30 hajót engedett át Irán a Hormuzi-szoroson

Szerda este óta mintegy 30 hajó kelt át a Hormuzi-szoroson – közölte csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka, akit a Fársz hírügynökség idézett.

Az iráni elithadsereg parancsnoka ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra sem engedik át az ellenséges országok hajóit. A Tasznim iráni hírügynökség szerint többek között kínai hajók kelhettek át a tengerszoroson. Az átkelési engedély megadását a két ország intenzív erőfeszítései előzték meg, s azokban döntő szerepet játszott Teherán és Peking szoros viszonya és stratégiai partnersége. 

A Tasznim nem említett pontos számot, mindössze több kínai hajóról tett említést, amelyek az iráni féllel történt előzetes egyeztetés alapján kelhettek át a szoroson. A kínai hajók átkeléséről szóló jelentés Donald Trump amerikai elnök kínai látogatása idején érkezett. Az Irán elleni amerikai-izraeli támadások és a teheráni vezetés térségben véghez vitt ellencsapásai nyomán a Hormuzi-szoroson keresztüli hajóforgalom gyakorlatilag leállt. 

Teherán hangsúlyozza, hogy a Hormuzi-szorost nem blokkolja, de a hajózási társaságoknak gyakorlatilag díjat kell fizetniük és előzetesen egyeztetniük kell az áthaladásról az iráni hatóságokkal, s csak az iráni partok mentén húzódó, erre kijelölt folyosót használhatják. Nemzetközi joggal foglalkozó szakemberek szerint az ilyen díjak szedése sérti a szabad átkelés jogát.

(MTI)

Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

A nemzetközi jog megsértésével vádolta az iráni külügyminiszter az Egyesült Államokat és Izraelt csütörtökön, valamint felszólította a BRICS-országokat, ítéljék el a jogsértést.

Orosz dróneső zúdult Kijevre, Zelenszkij Putyinnak üzent

Az orosz hadsereg 56 különböző típusú rakétával, valamint 675 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat csütörtökre virradóra. A fő csapásirány Kijev és környéke volt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint, akik úgy vélik, hogy a háború a befejezéséhez közeledik, nem cselekednek így. Ezzel Vlagyimir Putyin orosz elnökre utalt.

Szlovákia aggódik: lezárta Ukrajnával közös határát

Északi szomszédunk szerdán biztonsági okokból lezárta Ukrajnával közös határán a határátkelőket, miután kiterjedt orosz dróntámadás érte Kárpátalját.

Dróntámadás zajlik Kárpátalján

Orbán Anita Facebook-posztjában beszélt arról, hogy mélységesen elÍtéli a Tisza-kormány a támadást.

Varsó Magyarországhoz fordult a menekült miniszter miatt

A varsói külügyminisztérium jegyzéket intézett a magyar félhez a budapesti lengyel külképviselet közvetítésével, amelyben a Magyarországra menekült Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki politikus, volt igazságügyi miniszter kiutazásáról szóló információt kértek – közölte szerdán Maciej Wewiór lengyel külügyi szóvivő.

Fontos szövetséges hátrált ki a brit miniszterelnök mögül, közeleg a végjáték?

A szakszervezeti szövetség is váltana.

Aggódhat Trump és Netanjahu, rossz híreket hozott az amerikai hírszerzés

Megvannak az iráni rakéták.

Orbán Viktor bukása az ukrán háború végéhez is közelebb vihetett

Meglepő dolgokat mondott az orosz elnök.

A fű alatt ergy harmadik légierő is támadta Iránt – új információk kerültek napvilágra

Eddig sikerült eltitkolni?

Nagy útra kelt Donald Trump, de mit hozhat ki belőle?

Pekingbe tart az amerikai elnök.

