Telefonon tárgyalt Trump és Hszi Csin-ping – van egy bejelentés is

A Hszinhua beszámolója szerint Donald Trump megerősítette, hogy Washington továbbra is elkötelezett az „egy Kína” elv mellett, és z amerikai fél azt is üdvözli, hogy kínai diákok tanulmányi céllal az Egyesült Államokba érkeznek.

Hszi szerint ezeket a tételeket bizonyította a két ország gazdasági és kereskedelmi képviselőinek genfi tárgyalása is – amelyet az amerikai fél kezdeményezett, és amelyet mindkét fél, valamint a nemzetközi közösség is kedvezően fogadott –, mert fontos lépést jelentett a vitás kérdések párbeszéd útján történő rendezése felé.

Hozzátette: „A beszélgetés során Hszi elnök nagyvonalúan meghívta a First Ladyt és engem Kínába, amit viszonoztam”.

„Éppen most fejeztem be egy nagyon jó beszélgetést Hszi kínai elnökkel, megvitatva a nemrégiben megkötött és elfogadott kereskedelmi megállapodásunk némely részleteit. A hívás nagyjából másfél óráig tartott, és mindkét ország számára nagyon pozitív eredménnyel zárult. Sikerült tisztázni a ritkaföldfém-termékekkel kapcsolatos bonyolult kérdéseket. Küldöttségeink hamarosan találkoznak egy, még meghatározásra váró helyszínen. Minket Scott Bessent pénzügyminiszter, Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője fog képviselni” - ismertette Trump.

