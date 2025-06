Teljes a pánik, bármilyen árat megfizetnének Kínának, csak ne kelljen leállni

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Miközben hosszú távú megoldásokat keresnek, az autógyártók rövid távon arra kényszerülhetnek, hogy bizonyos alkatrészek nélkül gyártsanak autókat, és tárolják azokat – ahogy a chiphiány idején is történt.

Bár az autóipar már dolgozik a Kínától való függetlenedésen, a ritkaföldfémeket nem igénylő technológiák fejlesztése még csak korai szakaszban van. Az amerikai Niron például már több mint 250 millió dollárt vont be új mágnesgyártásra, és 2029-re tervez egy egymilliárd dolláros gyárat. A német Heraeus azonban mágnes-újrahasznosító üzeme csupán kapacitása 1 százalékán üzemel, és bezárással fenyeget, ha a megrendelések nem növekednek.

A ritkaföldfémek kiviteléhez most külön engedélyre van szükség, amelyről egy kis létszámú kínai hivatal dönt – ez több európai gyár leállását is okozta már, a CLEPA, az európai autóipari beszállítók szövetsége szerint további leállások várhatók. A szervezet főtitkára, Benjamin Krieger úgy fogalmazott: „Előbb-utóbb mindenkit utolér ez a válság.”

A német Magnosphere cégvezetője, Frank Eckard szerint „az egész autóipar teljes pánikban van” – számolt be a Reuters . Az utóbbi hetekben egyre több autógyártó és beszállító fordult a troisdorfi vállalathoz, hogy alternatív mágnesbeszállítókat találjanak. Sokan attól tartanak, hogy gyáraik július közepére leállhatnak a Kínából származó ritkaföldfém-mágnesek exportkorlátozásai miatt.

