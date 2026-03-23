Teljes pusztítással válaszolhat Irán Trump fenyegetésére

Irán „visszafordíthatatlanul elpusztítja” a régió létfontosságú infrastrukturális berendezéseit, amennyiben az Egyesült Államok beváltja a fenyegetéseit – közölték iráni források.

Donald Trump szombaton azt mondta, hogy amennyiben Irán nem nyitja meg két napon belül a Hormuzi-szorost, az amerikai légierő elpusztítja az ország erőműveit.

Az iráni parlament szóvivője erre válaszul arról beszélt, hogy a régió létfontosságú infrastruktúrája – beleértve az energialétesítményeket és a számos ország vízellátásának jelentős részét biztosító deszalinizáló (a tengervizet sótalanító) berendezéseket is legitim célpontnak fogják tekinteni, és

„visszafordíhatatlanul elpusztítják”.

Az iráni haderő közleménye hozzátette: amennyiben Trump beváltja a fenyegetéseit,

„a Hormuzi-szorost teljesen lezárjuk, és addig nem nyitjuk újra, amíg elpusztult erőműveink nem épülnek újjá”.

Nemzetközi jogi szervezetek szerint egyébként bizonyos esetekben háborús bűncselekménynek számíthat az olyan alapvető szolgáltatásokat, mint az áramot, fűtést és ivóvízet szolgáltató rendszerek elleni támadás.

(The Guardian)