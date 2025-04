Civileket öltek halomra orosz rakéták egy ukrán városban – érkeznek a reakciók

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint elborzasztották „Oroszország szörnyűséges támadásai a civilek ellen”, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek pedig most „feltételek nélkül bele kell egyeznie egy teljes és azonnali tűzszünetbe.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint szándékos terrorakció történt, amire az Egyesült Államoknak, Európának és a világ többi részének is kemény reakciót kell adnia. A Kreml egyelőre nem kommentálta a történteket.

Az első rakéta egy egyetemi konferenciaközpontot talált el, amely előtt gyerekek várakoztak színházi előadásra. A második rakéta egy utasokkal teli trolibuszba csapódott be. A helyszínen készült felvételeken utcán fekvő testek, égő autók, valamint vérrel borított sebesülteket szállító mentőegységek látszanak. Az áldozatok között két gyerek van.

A The Guardian beszámolója szerint ballisztikus rakéták csapódtak be a központban, amikor sok ember épp templomba igyekezett virágvasárnap. Az idei évben ez volt a legsúlyosabb, civileket ért támadás az ukrajnai háborúban.

