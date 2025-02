Tényleg elhozza a Kánaánt Trump az Orbán-kormánynak? Klasszis Klub Live Káncz Csabával

Az esemény időpontja: 2025. február 19., 15:30. A beszélgetést a Youtube-csatornánkon és Facebook-oldalunkon is élőben követheti. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg: Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.