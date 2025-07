Tényleg hazahozná egy Tisza-kormány az uniós pénzeket? Klasszis Klub Live Szent-Iványi Istvánnal

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

Az esemény időpontja: július 30., szerda 15:30. A beszélgetést a Youtube-csatornánkon követheti élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás ideje alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat!

Erről is kérdezzük Szent-Iványi István külpolitikai szakértőt a Klasszis Klub Live-ban.

Kérdezzen Ön is Szent-Iványi Istvántól! Fotó: Facebook/Szent-Iványi István

A mostani műsor témája: bár mintegy 12 milliárd euró kohéziós forrás továbbra is elérhető Magyarország számára, a pénzek lehívása nehezen halad, mintegy 20 milliárd euró uniós pénzhez pedig továbbra sem fér hozzá az ország.

A külpolitikai szakértő július 30-án lesz a vendége a Klasszis Média egyórás élő adásának, amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján.

Kérdezze Ön is a Klasszis Klub Live következő adásában Szent-Iványi Istvánt!

