Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Európai Unió Szlovákia

Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

mfor.hu

Szlovákia viszont ott lehet.

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy Szlovákia és további nyolc uniós tagállam részt vesz azon a megbeszélésen, amelyen az EU keleti határán létrehozandó drónfal terve kerül napirendre. A találkozót szeptember 26-án, pénteken tartja Andrius Kubilius védelmi biztos, ugyanakkor Magyarország nem képviselteti magát.

A bizottság szóvivője, Thomas Regnier az Ukrainska Pravda cikke szerint úgy fogalmazott: „megerősíthetem, hogy Szlovákia felkerült azon tagállamok listájára, amelyek részt vesznek a pénteki ülésen. Ez a lista az eddig megnevezett hét frontország mellett Dániát és Ukrajnát is tartalmazza.”

Részleteket az ülés pontos napirendjéről egyelőre nem közölt, Regnier azonban hangsúlyozta: „Ez nem egy olyan találkozó, amely csak papíron mutat jól. Olyan megbeszélés lesz, amely erős elkötelezettséggel és kézzelfogható eredményekkel jár.” A szóvivő hozzátette: a drónfal ügyében a NATO-partnerekkel is biztosan lesznek egyeztetések.

Az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen beszélt.

Reagált a Kreml szóvivője az amerikai elnök kritikus kijelentéseire. 

Visszakerülhet az EJEB elé egy magyar ügy.

A külpolitikai szakértő értékelte Trump Ukrajnával kapcsolatos mondatait. 

Gázai kórház, 2025

Magyar ésszel felfoghatatlan, ami ezekben a kórházakban történik

A helyszínen dolgozó orvosok számoltak be arról, milyen állapotok uralkodnak a gázai kórházakban.    

Ukrajna mindent visszaszerezhet? Trump szerint egy igazi katonai hatalom két hét alatt nyert volna Ukrajna ellen.

Szijjártó Péter Brunei külügyminiszterével, Dato Erywan Pehin Yusoffal tárgyal

Szijjártó Péter bejelentette a szultán meghívását

A magyar külgazdasági és külügyminiszter az ENSZ közgyűlés margóján számos nemzet küldöttével találkozott. Egy ilyen találkozó keretében hívta meg hazánkba a nálunk még sohasem látott szultánt az olajországból.

Donald Trump az ENSZ közgyűlésen tartott heves beszédében nekiesett Európának. Kijelentette, hogy „országaitok a pokolra jutnak” a migrációs és zöld politikák miatt, és arra kérte szövetségeseit, hogy azonnal hagyják abba az orosz energiaimportot, különben „mindannyian sok időt vesztegetünk”.

Az ország újra megnyitja a határátkelőhelyeket Fehéroroszországgal – jelentette be Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden.

Nem zárta ki az orosz érintettséget a dán miniszterelnök a koppenhágai drónincidensben

Mette Frederiksen dán miniszterelnök kedd reggel mondta ezt újságíróknak.

