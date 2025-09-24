Tényleg Magyarország nélkül tárgyalnak az EU-s határokról

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy Szlovákia és további nyolc uniós tagállam részt vesz azon a megbeszélésen, amelyen az EU keleti határán létrehozandó drónfal terve kerül napirendre. A találkozót szeptember 26-án, pénteken tartja Andrius Kubilius védelmi biztos, ugyanakkor Magyarország nem képviselteti magát.

A bizottság szóvivője, Thomas Regnier az Ukrainska Pravda cikke szerint úgy fogalmazott: „megerősíthetem, hogy Szlovákia felkerült azon tagállamok listájára, amelyek részt vesznek a pénteki ülésen. Ez a lista az eddig megnevezett hét frontország mellett Dániát és Ukrajnát is tartalmazza.”

Részleteket az ülés pontos napirendjéről egyelőre nem közölt, Regnier azonban hangsúlyozta: „Ez nem egy olyan találkozó, amely csak papíron mutat jól. Olyan megbeszélés lesz, amely erős elkötelezettséggel és kézzelfogható eredményekkel jár.” A szóvivő hozzátette: a drónfal ügyében a NATO-partnerekkel is biztosan lesznek egyeztetések.