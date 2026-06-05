Tényleg van esély egy orosz-ukrán tárgyalásra?

„Ukrajna azt javasolja, hogy a köztünk és köztetek dúló háború rendezését. Találkozót javaslok Önnek” – hangsúlyozta Zelenszkij az elnöki hivatal honlapján közzétett nyilatkozatában. Az ukrán elnök szerint a több mint négy éve tartó teljes körű háború után éppen a vezetőknek kell meghozniuk a béke szempontjából kulcsfontosságú döntéseket.

„Pontosan a vezetők döntik el a kulcsfontosságú kérdéseket, így volt és mindig is így lesz. Javaslom, hogy jelöljünk ki egy világos találkozási időpontot” – írta Zelenszkij.

Kiemelte, hogy a találkozó egy harmadik ország területén tarthatnák meg. A lehetséges helyszínek között említette Svájc és Törökország mellett az arab világ országait.

„Mindenki hallhatta, ahogy képviselőik mosolyogva azt mondták, hogy eljöhetnék Moszkvába. De ilyen 26 év után az ukrán vezetőnek az önök fővárosában, akárcsak az orosz vezetőnek Kijevben, nincs mit keresnie” – fejtegette az ukrán elnök.

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Az orosz vezetés továbbra is többértelműen nyilatkozott az ukrán államfő tárgyalási javaslatával kapcsolatban. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újra Moszkvába hívta Volodimir Zelenszkijt. Az orosz elnök pedig egy nyilvános tájékoztatón elismételte azt, amit korábban is hangoztatott.

„Az ukrajnai konfliktus hamar véget ér, ha Kijev hajlandó az anchorage-i orosz-amerikai megállapodásokon alapuló kompromisszumokra” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, külföldi médiaorgánumok vezetőivel találkozva.

„Mi feltétlenül készek vagyunk és szeretnénk békés úton megegyezni Ukrajnával, azon az alapon, amelyről a Trump elnökkel folytatott találkozónkon beszéltünk” – tette hozzá.

Putyin szerint nem zárja ki egymást a Donyec-medence egészének orosz ellenőrzés alá vonása és az, hogy Moszkva megállapodjon az ukrajnai rendezésről. Arra a kérdésre, hogy mit mondana Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a konfliktus lezárása esetén, így válaszolt:

„Minimum azt lehet és kell mondani: hála Istennek, hogy minden véget ért”.

Egyúttal emlékeztetett rá, hogy Zelenszkij elnöki mandátuma 2024-ben lejárt és hangsúlyozta: csak az ország törvényes vezetőjével lehet megállapodást aláírni. Szerinte a kijevi kormánykörök egyelőre nem érdekeltek a harci cselekmények tényleges befejezésében. „Ha van akarat a fegyveres konfliktus békés úton való lezárására, Oroszországnak pedig van ilyen szándéka, akkor megtalálja azokat, akiknek alá kell írniuk a megfelelő dokumentumokat” – mondta. Putyin megismételte álláspontját, miszerint az Ukrajnáról folytatandó tárgyalások megkezdéséhez nincs szükség a harci cselekmények felfüggesztésére.