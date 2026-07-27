Terror Berlinben: támadt, de lelőtték a feltételezett támadót

Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét – erősítette meg a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.
A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén található Spandau városrészben végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal.
A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt – tették hozzá.
Terrortámadás volt
A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át a karlsruhe-i székhelyű hatóság közlése szerint.
A szombat esti merényletben egy ember meghalt, s a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan – ismertette korábban Alexander Dobrindt német belügyminiszter.
A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe hétvégén egy német felvonuláso, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. Részleteket erről ítt írtunk:
(MTI)