Terror Berlinben: támadt, de lelőtték a feltételezett támadót

Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét – erősítette meg a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.

A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén található Spandau városrészben végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal.

A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt – tették hozzá.

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Terrortámadás volt

A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át a karlsruhe-i székhelyű hatóság közlése szerint.

A szombat esti merényletben egy ember meghalt, s a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan – ismertette korábban Alexander Dobrindt német belügyminiszter.

A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe hétvégén egy német felvonuláso, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. Részleteket erről ítt írtunk:

Kapcsolódó cikk Egy 21 éves férfi a berlini Pride-on elkövetett gázolásos támadás gyanúsítottja A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe.

(MTI)