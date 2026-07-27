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Terror Berlinben: támadt, de lelőtték a feltételezett támadót

mfor.hu

Megerősítette a rendőrség a korábban megjelent híreket.

Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on elkövetett szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét – erősítette meg a berlini szenátus belügyi hivatala a korábbi sajtójelentéseket.

A tájékoztatás szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén található Spandau városrészben végrehajtott razzia során végzett a gyanúsítottal.

A berlini rendőrség X-en tett bejegyzése szerint az elkövető egy szúró fegyverrel támadt a rendvédelmi szervekre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt – tették hozzá.

Terrortámadás volt

A szombat éjszakai iszlamista terrortámadásnak minősített gázolás és késes támadás ügyében a nyomozást a német szövetségi ügyészség vette át a karlsruhe-i székhelyű hatóság közlése szerint.

A szombat esti merényletben egy ember meghalt, s a legfrissebb összegzés szerint 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan – ismertette korábban Alexander Dobrindt német belügyminiszter.

A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe hétvégén egy német felvonuláso, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. Részleteket erről ítt írtunk:

(MTI)

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