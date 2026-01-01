2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Terrortámadással vádolja Oroszország Ukrajnát

mfor.hu

Egy hotel és egy kávézó ellen indított csapást Ukrajna.

Oroszország csütörtökön azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy legalább 24 embert öltek meg egy hotel és kávézó ellen végrehajtott dróntámadásban, az Ukrajna déli részén, a Krím félsziget szomszédságában található Herszon régió oroszok által elfoglalt területén. A terület orosz kormányzójának közlése szerint három ukrán drón csapódott be a Fekete-tenger partján található Horli faluban, szilveszteri ünneplők közé.

A támadásban Vlagyimir Szaldo kormányzó, valamint az orosz külügyminisztérium közlése szerint legalább 24 ember halt meg, köztük egy gyerek, és több mint ötven embert szállítottak kórházba. Az orosz hatóságok terrortámadásként jellemezték a támadást, amivel a közlésük szerint szándékosan céloztak civileket, míg az orosz külügyminisztérium háború bűncselekménynek nevezte azt – írta a Reuters.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem válaszolt a Reuters brit hírügynökség megkeresésére. Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese közölte, hogy Moszkva „kegyetlen bosszút” fog állni a támadásért ahogy a hadseregük előrenyomul Ukrajnában.

Eközben Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy Oroszország újév éjjelén több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az odesszai régió elleni támadások megrongáltak egy lakóépületet, több otthont lakhatatlanná tett egy drón, pedig nem robbant fel teljesen, csak becsapódott – közölte Oleh Kiper regionális vezető. A támadások miatt több mint 100 ezer ember maradt áram nélkül.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Vučić: az USA szerint a Mol heteken belül átveheti a NIS-t a Gazpromtól

Január 23-ig megszülethet a megállapodás a Szerbiai Kőolajipari vállalat átvételéről, így tovább működhet. A Gazpromnak és a Gazpromnyeftnek egyelőre többségi tulajdona van a NIS-ben.

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

Ukrajna további támogatása a legfontosabb az Európai Tanács új soros elnökének

A következő fél évben Ciprus lesz az Európai Tanács elnöke: napirendjükön Ukrajna további támogatása és a belső égésű motorok jövőjéről szóló javaslatok megvitatása is szerepel.

Még izgulhat Orbán Viktor szövetségese a boszniai Szerb Köztársaságban

Még izgulhat Orbán Viktor szövetségese a boszniai Szerb Köztársaságban

A szavazóhelyek 6 százalékában meg kell ismételni a boszniai szerb elnökválasztást a felmerült szabálytalanságok miatt – közölte csütörtökön Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészének választási bizottsága.

Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Zelenszkij és Putyin is újévi beszédet tartott, így látják most a lassan négy éves háborút

Zelenszkij szerint 90 százalékban kész a békemegállapodás.

Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

Ez nem jött be Putyinnak, már Trump is kételkedik az állítólagos ukrán merényletben

A CIA igazgatója cáfolhatta azt a hírt, hogy az ukránok Vlagyimir Putyin orosz elnököt vették célba.

Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

Betilthatják a gyerekeknek a közösségimédia-használatot Franciaországban

Nem csak a 15 év alattiaknak tiltanák meg a közösségimédia-platformok használatát, hanem az okostelefonokat sem lehetne használni azokban az iskolákban, ahol 15-18 évesek tanulnak. Macron teljes erővel beállt az ügy mögé.

Összekülönbözött a Perzsa-öböl két nagyhatalma, váratlan fejlemények Jemenben

Összekülönbözött a Perzsa-öböl két nagyhatalma, váratlan fejlemények Jemenben

Lecsaptak a szaúdiak, meghátrált az Egyesült Arab Emirátusok.

Rácz András: átlátszó hazugság a Putyin elleni ukrán támadás

Rácz András: átlátszó hazugság a Putyin elleni ukrán támadás

Semmilyen bizonyíték nincs a támadásra. Rácz András és Bendarzsevszkij Anton sem tartja valószínűnek, hogy az történt, amit az oroszok állítanak.

Európából kevesen kaptak újévi jókívánságokat Putyintól – Orbán Viktor kapott levelet?

Európából kevesen kaptak újévi jókívánságokat Putyintól – Orbán Viktor kapott levelet?

Újévi figyelmesség a Kreml urától.

Valami nagyon nem stimmel a Putyin elleni ukrán támadással

Valami nagyon nem stimmel a Putyin elleni ukrán támadással

Lelőttek 89 drónt, de senki nem látott semmit? Nem áll össze a kép.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168