Terrortámadással vádolja Oroszország Ukrajnát

Oroszország csütörtökön azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy legalább 24 embert öltek meg egy hotel és kávézó ellen végrehajtott dróntámadásban, az Ukrajna déli részén, a Krím félsziget szomszédságában található Herszon régió oroszok által elfoglalt területén. A terület orosz kormányzójának közlése szerint három ukrán drón csapódott be a Fekete-tenger partján található Horli faluban, szilveszteri ünneplők közé.

A támadásban Vlagyimir Szaldo kormányzó, valamint az orosz külügyminisztérium közlése szerint legalább 24 ember halt meg, köztük egy gyerek, és több mint ötven embert szállítottak kórházba. Az orosz hatóságok terrortámadásként jellemezték a támadást, amivel a közlésük szerint szándékosan céloztak civileket, míg az orosz külügyminisztérium háború bűncselekménynek nevezte azt – írta a Reuters.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem válaszolt a Reuters brit hírügynökség megkeresésére. Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese közölte, hogy Moszkva „kegyetlen bosszút” fog állni a támadásért ahogy a hadseregük előrenyomul Ukrajnában.

Eközben Volodimir Zelenszkij azt mondta, hogy Oroszország újév éjjelén több mint 200 drónnal támadta Ukrajnát. Az odesszai régió elleni támadások megrongáltak egy lakóépületet, több otthont lakhatatlanná tett egy drón, pedig nem robbant fel teljesen, csak becsapódott – közölte Oleh Kiper regionális vezető. A támadások miatt több mint 100 ezer ember maradt áram nélkül.