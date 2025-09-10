Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Külpolitika Kárpátalja Nagy-Britannia Terrorizmus

Terrortámadást füleltek le Kárpátalján

mfor.hu

A londoni rendőrséghez érkezett bejelentésre.

A londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján sikerült megakadályozni egy kárpátaljai iskola ellen tervezett fegyveres támadást. A keddi londoni tájékoztatás szerint a bejelentés a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságához érkezett egy brit internethasználótól még a múlt héten, és arról szólt, hogy egy online felületen megjelent poszt alapján valaki rövid időn belül támadást tervez a kárpátaljai területen lévő iskola ellen.

A londoni rendőrség sürgős vizsgálatot indított, és terrorizmusellenes parancsokságának nemzetközi összekötő tisztjéhez továbbította az értesülést. Innen az ügy az Európai Unió rendőrségi együttműködési szervezetéhez (Europol) került, amely riasztotta az ukrán hatóságokat – áll a Scotland Yard kedd esti beszámolójában.

Az ukrajnai rendőrség további gyors vizsgálat után múlt pénteken őrizetbe vett egy 15 éves fiút, akinél különböző fegyvereket, köztük késeket talált.

A bejelentés a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságához érkezett egy brit internethasználótól
A bejelentés a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságához érkezett egy brit internethasználótól
Fotó: Depositphotos

Dominic Murphy, a Scotland Yard terrorellenes parancsnokságának vezetője a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az ügy felderítésének és a támadás megakadályozásának mindegyik résztvevője Nagy-Britanniában és Ukrajnában egyaránt „igazán figyelemre méltó munkát végzett”, és ennek révén sikerült elejét venni egy potenciálisan pusztító támadásnak a kárpátaljai iskola ellen. Murphy hozzátette: az ügy jelentőségét még inkább kiemeli, hogy a háborúban álló Ukrajna hatóságainak rendkívül nehéz körülmények között kell dolgozniuk, de a közös erőfeszítésnek köszönhetően szinte bizonyosan életeket sikerült megmenteni.

A Scotland Yard tájékoztatása után az ukrán belügyminisztérium az X portálon közzétett beszámolójában közölte, hogy a fiút akkor fogták el, amikor éppen be akart hatolni az iskolába. A fegyvereket a hátizsákjában találták meg. A tárca szerint a fiú ekkor már élőben közvetítette cselekedetét egy streamingfelületen.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Lengyelország csütörtökön éjfélkor (helyi idő szerint) lezárja fehérorosz határát az Oroszország vezette fehéroroszországi katonai gyakorlatok miatt, jelentette be Donald Tusk miniszterelnök kedden, a Minszk és Varsó közötti fokozódó feszültség közepette.

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Szijjártó Péter kiáll Katar mellett, de nem említi Izraelt a támadással kapcsolatban

Magyarország számára fontos az egész térség, így Katar biztonsága is, írta a külgazdasági és külügyminiszter a katari fővárost ért izraeli rakétatámadás nyomán kedden.

A katari bombázás füstje

Izrael rakétákkal lőtte Katart

Az izraeli hadsereg rádiója szerint Izrael kedden Hamász tisztviselőket támadott Katarban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a bejelentés ellenére sem jön hazánkba

Távol marad hazánktól az ukrán külügyminiszter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter hétfői bejelentésével ellentétben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter mégsem jön a héten Magyarországra.

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Egy napon belül háromszor is odasóztak az ukránok: gázvezetékeket ért találat

Három robbanás 24 órán belül Oroszország központi régióiban, az Ukrajnát támadó orosz hadsereg ellátását biztosító gáz- és olajvezetékekre.

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

Ezt a meglepetést fogja bejelenteni Szijjártó Péter

„Ez lesz a legnagyobb volumenű és a leghosszabb távú szerződés, amelyet valaha is kötöttünk nyugati beszállítóval” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.

Lettország kötelezővé teszi a lett nyelvtudást az ott élő oroszoknak is.

Nem tanultak meg lettül, ezért kell elhagyniuk az országot

Az orosz állampolgároknak lett nyelvvizsgát kell tenniük, de sokan nem jelentkeztek rá. Ők levelet kaptak: október 13-ig el kell költözniük Lettországból.

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

Budapesten fecsegett ki államtitkokat a moldáv kémelhárítás korábbi vezetője

A magyar hatóságok is közreműködtek az elfogásában, hétfő délután vették őrizetbe. 

Nincs mese: megbuktatták a miniszterelnököt, jön a váltás Európa egyik kulcsországában

Újabb bukás.

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Trump különmegbízottja megkongatta a vészharangokat: ez már az eszkaláció?

Veszélyes irányba tart a háború.

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168